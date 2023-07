La Spagna cade in Italia e giocherà nel Gruppo 3 del nuovo WXV

lper esame spagnolo XV Giocheranno le donne WXV Terza Divisione, Nuovo concorso di accesso Intercontinentale World Rugby, dopo aver perso 23-0 Italia Alla riunione di promozione. Irlanda, Fiji, Kenya, Colombia e Kazakistan I loro rivali saranno nella prima edizione della nuova competizione, in cui potranno riprovarci arrampicata Per la sezione superiore.

Spagna, con Cinque Modifiche al suo XV titolare rispetto alla squadra che ha affrontato il Giappone una settimana fa Hanno gareggiato Contro un concorrente uscito dal quinto posto Sei paesi e raggiungere quarti di finale In Coppa del Mondo, ma ha sofferto Non sfruttare le tue opzioni Allo stesso tempo l’Italia è stata molto efficace. I transalpini hanno saputo mantenere la calma in difesa e penalizzare ogni errore spagnolo per guadagnarsi il biglietto per il Gruppo 2 di WXV.

L’Italia ha bisogno di due minuti per passare in vantaggio sulla porta, grazie a questo Rigore ft. Successivamente, la Spagna avrebbe dominato il gioco. A 24 minuti, diversi minuti dopo campo Lo spagnolo ha segnato un gol su rigore in una netta occasione per la Nazionale nel primo tempo. Alfa dopo pochi minuti Cabello ne vedrò uno Giallo A causa di un contrasto pericoloso e poco prima dell’intervallo, l’Italia proverà a capitalizzare due volte la propria superiorità 0-13 Partenza in contropiede.

I Los Leones riprenderebbero il possesso al riavvio ma non riescono a convertirlo in punti e l’Italia segna e tira un rigore. Seduto nel suo viaggio inaugurale A 22 nel secondo tempo. Nella finale del torneo, l’Italia ha segnato ancora una volta per suggellare la qualificazione al Gruppo 2 del WXV.

Si svolgerà la prima edizione del nuovo concorso Dubai alla fine di ottobre.