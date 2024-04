Il più grande anfiteatro romano fuori dall'Italia si trova a Siviglia

National Geographic Travel, direttamente sul tuo WhatsApp! Seguiteci alla scoperta di luoghi affascinanti, luoghi sorprendenti e sapori seducenti.

Le dimensioni dell'anfiteatro romano di Italica sono impressionanti: 160×137 metri e tre livelli di tribune che possono ospitare fino a 25.000 spettatori. Furono superati solo il Colosseo di Roma, Capua e Bozoli. Era il quarto anfiteatro più grande dell'Impero Romano E, anche se superato per capienza dal tunisino El Djem, è il più grande fuori dall’Italia con una superficie di oltre 20.000 m2.

Fondata tra il 117 e il 138 durante il regno dell'imperatore Adriano, è uno dei tesori più belli del patrimonio romano oggi presente in Spagna. Aveva un basso livello o fossa per svolgere gli spettacoli dei gladiatori e i combattimenti contro gli animali feroci. La grotta è divisa in tre sezioni separate da corridoi: la Sono Kevia, assegnato ai leader; IL Mezza grotta, per la gente semplice; E questo Solo caviale, riservato solo a bambini e donne. Allo stesso modo conteneva diverse stanze dedicate al culto di Nemesi e Giunone.

Un triangolo romano

Recenti scavi hanno rivelato che l'edificio era situato nei pressi del sito del teatro, a est della città romana, dove oggi si trova il centro urbano del comune. Insieme al teatro di età augustea e all'anfiteatro promosso da Adriano, il circo completa il grande triangolo degli edifici di intrattenimento della città.

Un secondo contesto fu stabilito da Publio Cornelio Scipione “l'Africano” nel 206 aC. Guerra Punica, Colonizzazione romana dell'ItalicaRaggiunse il suo massimo splendore con i regni di Traiano e Adriano-Altre meraviglie del complesso archeologico di Italica comprendono: le mura, il teatro, il Tempio di Traiano (Traneum), le terme e un gruppo di case con mosaici, statue e marmi.

Accanto al Teatro Romano si trova il Museo Municipale Fernando Marmolejo, dove sono conservate le opere dell'orafo sivigliano. La Candela Tartessiana di Lebrija e le Chiavi Almohadi della Città di Siviglia o la Corona di Recesswindo sono le più rappresentative.

Molto vicino al teatro, The Centro domestico quotidianoPercorsa dalla Pedica romana, dal “Conventus Hispalensis” e dall'Imperiale Italica.

Già risalente al medioevo, il monastero di San Isidoro del Campo ha la particolarità di essere il convento cistercense più meridionale d'Europa. Nello stile gotico mudéjar, durante il barocco, il nucleo medievale fu sostituito da bugne, affreschi, volte e altari come la chiesa principale, Juan Martinez Montañez.