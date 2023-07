Virale | È latino e da anni vive in Italia senza pagare l’affitto: “Non sono cittadino” | Tik Tok | ndamr | Virale

Migliaia di persone vogliono lasciare il proprio paese e tentare la fortuna all’estero: per stile di vita o salute finanziaria. Ci sono casi ispiratori di latini, tra questi c’è Magali dall’Argentina: ha vissuto in Europa per un po’ e non ha speso soldi per l’alloggio, come se la è cavata? Ha toccato l’argomento di recente Tic toc e ha ispirato migliaia di compagni a seguire il suo esempio.

Magali Ha lasciato la sua nativa Argentina nel 2022 Ora sta mostrando ‘tutto quello che sa’ sull’Italia, vivendo come meglio può. Carica sul social network qual è il suo stile di vita: Consigli sulla salute, Fatti interessanti suBelpaese’ e le vicende che registra dalla casa in cui abita; Lei non paga l’affitto.

Non sono cittadino italiano

Sotto il tuo profilo, @Mahalaktika_111La giovane donna argentina ha dichiarato di non aver ancora ottenuto la cittadinanza legale nel Paese, anche se lo sta facendo: “Non pago l’affitto da un anno, non sono cittadino italiano, vi spiego come ho fatto facendo volontariato”. Presto, il suo video avrebbe accumulato oltre 500.000 visualizzazioni video, tra persone interessate e incoraggiate a seguire il suo metodo.

Guarda il video virale

Nel mezzo del suo video esplicativo in 4 passaggi, ha deciso di prendere un argomento importante dal suo trasferimento transcontinentale. Considerava la possibilità di prendere una residenza temporanea: “Il primo World Bakers, mi ha procurato un lavoro di volontariato in Italia e la prima pagina che ho fatto in Irlanda.”Ha detto del soggiorno, ha ammesso che inoltre, vedere amici dall’Europa e stare con loro è stato un passo importante.

Successivamente, la ragazza argentina ha rivelato un altro consiglio per ottenere la residenza permanente nel continente.: Doveva inviare e-mail agli hotel per guidare l’aiuto dei volontari. Era al suo primo “viaggio” Ne ho trovato uno a Galway, in Irlanda: “È uno dei migliori che abbia mai fatto”Ha sottolineato.

Tuttavia, tra una conversazione e l’altra con nuovi amici e contatti, si è imbattuto in una dolce donna italiana che gli ha procurato una casa in cui vivere: “Ho conosciuto questa donna e le ho detto che sto pensando di prendere la cittadinanza e lei mi dice che quando torno in Italia per prendere la cittadinanza, devo vivere a casa sua., ricordò, perché la donna gli aveva dato un posto dove stare; Ha solo bisogno di aiutare con le faccende domestiche e i suoi animali domestici.

Dalla sua nuova casa temporanea, ‘Maha’ si sta concentrando sui suoi progetti e sui suoi documenti di residenza che verranno implementati in modo positivo quest’anno: “Ottimo, grazie per l’input. Ti ringrazio se hai qualche email da hotel in Irlanda da consultare”, “Persone, le connessioni sono tutto ciò di cui hai bisogno”, “Devi essere un grande conversatore. Che intelligenza!”La sua avventura attraverso il paese di ‘Belfast’ è stata raccontata su TikTok.

“È un’avventura completa. Hai preso le tue cose e te ne sei andato senza ulteriori indugi. Brava Argentina!”ha detto un altro netizen.