Idrissa Gaye ha rifiutato di giocare per il Paris Saint-Germain per non indossare una maglia anti-omofobica

Idrissa GioiaCentrocampista senegalese del Paris Saint-Germain Si è rifiutato di indossare la maglia con i colori della bandiera LGTBI+ Che la nazionale di Parigi ha indossato sabato scorso durante la partita contro di lui MontpellierSecondo la stazione francese France Info.

Tutti i giocatori, compresi Leo Messi, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi o Sergio Ramosindossano le loro magliette con Un grembiule arcobaleno in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobiacelebrato martedì 17 maggio.

Jay32 anni, Ho seguito la partita dagli spalti dopo essere caduto da La chiamata in cui sei apparso inizialmente.

artistico, Maurizio Pochettinoassicurati che il giocatore di football Non ho nessun problema fisicoTuttavia, secondo i media francesi, non ha giocato la partita “per un motivo personale”, cosa che non ha soddisfatto l’allenatore argentino.

livello interno

Il Paris Saint-Germain ha rifiutato di commentare a livello ufficiale.ma fonti dell’entità lo hanno detto a EFE “Il club ei suoi giocatori, comprese le stelle, sono molto orgogliosi di indossare questa maglia”.. “È un problema che deve essere risolto internamente”, affermano le fonti. La scorsa stagione, Gueye ha evitato la partita in cui il PSG ha supportato il movimento LGTBI+ Indossa una maglietta simile sostenendo di avere una gastroenterite.