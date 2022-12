Il bacio di Jimmy e Alicia nel finale di Al Fondo Hay Sitio entusiasma i fan

Laggiù c’è spazio: Alicia e Jamie si danno il loro primo bacio. | televisione americana.

la fine di “C’è un sito al piano di sotto.” Molti fan sono rimasti scioccati venerdì 23 dicembre. Ci sono state molte scene che hanno lasciato più di uno a bocca aperta e, senza dubbio, il Un bacio tra Alicia e Jamie Era uno dei preferiti e gli spettatori se lo aspettavano di più.

Il momento emozionante che è servito a entrambi i personaggi per confermare la loro relazione è avvenuto dopo di loro Diego Montalbano Urlerà ai suoi figli nel bel mezzo della cena di Natale. L’evento ha causato frustrazione e tristezza alla giovane, che è uscita in strada per parlare con la madre, a sua volta indifferente.

All’improvviso apparve Jimmy e fu l’unico che le prestò attenzione e la ascoltò. “Ogni anno è così, Jimmy. Non ricordo quanti Natali io e Chris abbiamo trascorso nella stanza. La nostra famiglia è un disastro”, dice il giovane chef.

Potresti essere interessato: ‘Al Fondo Hay Sitio’ parodia ‘La rosa de Guadalupe’: Charito trova la rosa e prende un po’ d’aria

“Non so cosa dirti, Alicia,” la conforta Jamie, mentre la sua amica scoppia in lacrime. finalmente, La coppia si bacia Nel bel mezzo di fuochi d’artificio che esplodono, Joel la interrompe.

Dopo la scena romantica, e dopo che Pepe e Tito hanno danneggiato le luci dell’intero complesso di appartamenti Las Lomas, i Gonzáles e Montalbán Maldini decidono di trascorrere insieme la vigilia di Natale. Entrambe le famiglie hanno unito i loro tavoli in mezzo alla strada per una deliziosa cena come buoni vicini, lasciandosi così alle spalle eventuali litigi.

Sebbene ciò non sia stato confermato dalla produzione dello spettacolo, è probabile che vengano annunciati nuovi capitoli “C’è un posto laggiù”soprattutto considerando il grande supporto ricevuto dall’attuale lotto.

Non perderlo: Majdil Ogaz è tornato alle registrazioni di Al Fondo Hay Sitio dopo l’endometriosi

Ricordiamoci anche che, Jeju Arandaautore principale di “AFHS”è stato intervistato da “América Glasses” e ha dato un certo spazio: “Non faremo il finale di stagione che abbiamo in programma di fare, perché non avremo molto tempo in onda, ma finiremo il 23. Ce ne sarà uno per due settimane, credo.” .

Pertanto, possiamo concludere che dopo le vacanze di fine anno, il team di Aranda si prenderà una pausa prima di riprendere il lavoro sulla sceneggiatura, quindi possiamo aspettarci nuovi episodi nel 2023.

Continuare a leggere