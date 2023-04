Il Belize stabilisce nuove regole di viaggio per giamaicani e haitiani

Dopo la discussione di questa settimana, la decisione è arrivata in linea con le prove rivelate sui cittadini di ciascuno dei paesi della Comunità caraibica (CARICOM) che utilizzano il territorio centroamericano per tentare di entrare illegalmente negli Stati Uniti.

L’esecutivo ha dichiarato che il Belize invocherà l’articolo 226(a) del Trattato di Chaguaramas modificato, che consentirà al Segretario di Stato, Commercio Estero e Immigrazione Eamon Courtenay, di imporre immediatamente l’obbligo del visto agli haitiani.

Ha aggiunto che i giamaicani sono anche tenuti a fornire la prova del pagamento completo per le prenotazioni alberghiere non rimborsabili prima di imbarcarsi sui voli per il Belize.

Entrambi i paesi caraibici sono firmatari del mercato unico e dell’economia CARICOM, che consente ai residenti degli Stati membri di viaggiare liberamente tra i paesi per scopi commerciali, culturali e turistici.

Il governo locale ha anche istituito un gruppo di lavoro ministeriale, presieduto dallo stesso capo degli affari esteri, per affrontare il “contrabbando dilagante” che si verifica in Belize.

Le più alte autorità di questo paese hanno in precedenti occasioni ribadito il loro impegno per il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

