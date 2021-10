Il Cammino di Dante, sulle orme del ‘poeta sommo’ da Ravenna a Firenze

L’Italia è molto altezzosa e altrettanto sorprendente per quel posto. Tali città Roma, Venezia Oh Capri Un sogno (fortunatamente realizzabile) per milioni di persone in tutto il mondo, almeno Bel Paese Una delle mete più affascinanti che si possano immaginare.

La nazione italiana è una delle più visitate al mondo per la conquista del mondo che nemmeno imperatori come il Troiano si sono mai sognati, per il suo patrimonio culturale, per la sua ricca storia o per quei luoghi belli e nostalgici. Da tempo immemorabile gran Tour. Se personaggi come Lord Byron amano l’Italia, non possono sbagliarsi.

Per fortuna, però, l’Italia custodisce ancora segreti che non sono stati sfruttati appieno. Almeno non quando si tratta di turismo di massa. Uno di questi tesori è il sentiero di Dante, che è un percorso condiviso tra la Toscana e l’Emilia-Romagna. poeta supremo, Dalla sua tomba a Ravenna alla sua casa a Firenze, offre alcuni dei luoghi più belli del paese per l’escursionismo, sia dal punto di vista paesaggistico che architettonico.

Con esperienze culinarie imbattibili in ogni stagione, come può essere meno. Non a caso, le ricette toscane ed emiloromane sono molto apprezzate dagli italiani.

Ravenna, il padre della lingua italiana, va in pensione

Mosaici di San Vittale, Ravenna Giuseppe Masi

Il percorso di Dante di solito inizia dove è finita la sua vita. Il poeta morì a Ravenna, che è proprio la sua tomba, situata nella Basilica di San Francesco, che fu il punto di partenza del tour. Questa chiesa è conosciuta come il Rione Dantesco di Ravenna, dove si trovano altri luoghi di interesse per i turisti e per chi ha il coraggio di ripercorrere le orme del poeta, come il Museo Dantesco. La vita di Dante Aligeri è visualizzata in modo artificiale, sottolineando l’opera che lo ha reso immortale: Umorismo divino.

Ravenna è l’eterna dimora del poeta italiano ed è anche conosciuta come la città dei mosaici. In questa cittadina emiliana è possibile visitare il Museo Tamo.

Ravenna è anche conosciuta come la Città del Mosaico

Dopo questa tappa, ancora più interessante è la visita di San Nuovo Apostolo alla Basilica Nuova della Discesa Paleocristiana, famosa per i suoi Santi Mosaici. Questo vale anche per i monumenti di Rowan, considerati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, come la tomba di Gala Placidia, il Battistero degli Ariani, la Chiesa di San Vitale o la tomba di Teodoro.

L’incantevole percorso per Firenze

Dopo aver lasciato il dormitorio del centro storico di Ravenna, mancano ancora più di cento chilometri per vedere la cupola di Santa Maria del Fior. E non importa quanto sia faticoso il viaggio, una vera benedizione sono i bellissimi comuni che arrivano con Walker, e la natura che li circonda, tutti senza un percorso pianeggiante e con molta difficoltà (salvo alcune complesse tappe argrafiche) dell’Appennino). Alla maniera di Dante, le tappe proposte durano in media cinque ore, che possono tradursi in venti chilometri di vero piacere per i sensi.

Torre dell’Orologio di Priscilla Flavio Valenery

Una delle prime città da visitare sulla via per Dante fu Fanza, famosa per il suo gusto artistico di discendenza romana, tra cui la magnifica cattedrale del municipio medievale e in stile rinascimentale, costruita tra il XIII e il XV secolo, dello stesso periodo .

Poi, prima di arrivare a Firenze, il viaggiatore può recarsi in luoghi come la sua Roga (uno spettacolare castello costruito sotto il dominio veneziano) o il comune di Pondicherry, come Priscilla, dove si dice che Dante abbia incontrato il suo idolo, Beatrice Portinari. È eterno come menzionato in molte delle sue opere.

Fiorentino, nato Dante Aligeri

Museo Casa Dante a Firenze Getty Images

Firenze Questa è la città in cui il Rinascimento mediceo dominò l’Europa. Questo è un luogo dove sono stati meticolosamente osservati i primi passi di geni come Sandro Bodicelli, Leonardo da Vinci, Andrea del Verrocio o Michelangelo. È stata la città che ha sfidato Roma e il papa. Ma questa è anche la città natale del più grande scrittore italiano: Donte Aligeri.

In particolare, The poeta supremo Venne al mondo in zona Patia Fiorentina (dove oggi sorge il Museo Gaza de Donte) vicinissimo alla Chiesa di San Martino (come annuncia in alcuni testi). Il sito museale, che comprende numerosi edifici medievali, permette di esplorare la vita e l’opera dell’autore per gruppi descrittivi e attraverso disegni, oggetti, carte o documenti legati al poeta fiorentino.

La tomba di Dante è nella Basilica di Santa Croce

Un altro luogo da visitare a Firenze è la Tomba di Donte nella Basilica di Santa Croce. O, al contrario, la sua tomba, trattandosi di un funerale vuoto, non vuole recuperare le spoglie del poeta quando non vuole donare il corpo di Dante Aligeri a Firenze prima di riposarsi a Ravenna. XIX secolo.. Tuttavia, la questione è ancora in sospeso ei sindaci delle due città sono in trattativa per tornare a casa. poeta supremo.

Oltre a questo stemma, c’è una statua davanti alla facciata dell’omonima Basilica, in Plaza de la Santa Croce, il padre della lingua italiana. Per curiosità, è a questo punto che si dice che Stentall sia stato attaccato per essersi lasciato passare alla storia in nome della sindrome che si verifica quando è immerso in tanta bellezza.

Rambo A Forley

Il castello di Qudis a Poppy Getty Images

Dopo aver lasciato la città natale di Dante Aligeri, chi seguirà le sue orme riparterà per Ravenna, ma attraverso altri luoghi. Ancora una volta, paesaggi mozzafiato e bovini, ristoranti tradizionali con alcuni dei migliori consigli di cucina in Italia, città amichevoli e paesi meravigliosi sembrano essere cessati molti anni fa.

Alcuni dei posti migliori in questa sezione dell’itinerario saranno sempre sulla retina di Walker. Per la sua bellezza, si erge isolata la città murata di Poppy, simbolo del castello della contea di Quidi.

A livello storico, soprattutto all’interno della vita dantesca, la chiesa di San Codenzo a Valmonton è il luogo principale dove Dante partecipò all’incontro tra Guilfs e Gibbels e Castle a Romina. Il forte accolse il poeta durante il suo lungo esilio.

Forley, ottimo tratto finale

Forlì è l’ultimo grande punto della rotta dantesca, essendo Ravenna a trenta chilometri da essa. Al centro dell’Emilia, a ridosso della Pianura Padana, Forley riveste una grande importanza come crocevia e città commerciale, che permette all’Emilia Romagna di godere di un ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Culturale. È, fortunatamente, ancora oggi nascosto in un bellissimo centro storico che circonda Piazza Aurelio Safi.

Piazza Aurelio Saffi, Forlì Getty Images

Nella piazza più grande d’Italia si trovano i monumenti più belli di Forlì, come Aurelio Sophie, il Municipio, il Palazzo delle Poste o la Chiesa del Safragio. In tutte, però, spicca lo stemma di Forley: la Basilica di San Mercurio, antico tempio con un grande campanile romano e manufatti all’interno, dove furono dipinti alcuni dei più bei dipinti dell’artista forlivese Marco Palmessano.

Prima di proseguire il percorso fino alla fine e alla fine di Ravenna sulla rotta dantesca, è interessante continuare ad esplorare Forlì per ammirare i migliori esempi di architettura razionale, come la stazione ferroviaria della zona in Italia.

La stazione ferroviaria di Forlì è un grande esempio di architettura razionale in Italia