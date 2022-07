Il Comune di Santa Cruz apre un nuovo spazio sportivo per Maria Jimenez

Il quartiere di Maria Jimenez conterrà un nuovo spazio sportivo che migliorerà le dotazioni di un centro abitato che da anni richiede più attenzione municipale, con il campo da calcio l’unico luogo per praticare sport nel quartiere e senza campi da gioco o centri sportivi . Ieri il consiglio di amministrazione del consiglio comunale di Santa Cruz ha dato il via libera alla gara, alla redazione del progetto, all’attuazione, alla gestione del progetto e al coordinamento della salute e della sicurezza per l’adattamento di un nuovo impianto sportivo a Maria Jimenez.

Il sindaco di Santa Cruz, Jose Manuel Bermúdez, ha ammesso che il trasferimento è stato “un compromesso raggiunto con i residenti di questo quartiere di Anaga che avevano bisogno di reclamare un appezzamento di terreno per lo sport e il tempo libero”. Ovvero che, sebbene fosse disponibile un terreno per questa struttura, l’uso previsto nel piano generale, che era educativo, ne impediva l’adattamento allo sport, quindi è stato necessario adottare tutte le misure per sbloccare questo cambiamento di uso che era stato esteso per anni.

Il sindaco ha aggiunto: “Ora che l’uso del suolo è cambiato, resta da scrivere un buon progetto che soddisfi le aspettative dei residenti e consenta l’aggiunta di un nuovo spazio di uso comunitario a questo quartiere popolare della capitale”. Ha aggiunto che “abbiamo avuto l’opportunità di presentare l’idea di questo gruppo di governo alcuni mesi fa ed è stata ben accolta dai vicini che hanno partecipato a quell’incontro, in cui il consigliere distrettuale, Inmaculada Fuentes, e il consigliere ai lavori, Dámaso Arteaga mi ha accompagnato e oggi, pochi mesi dopo, abbiamo potuto sollecitare offerte per dare forma ai futuri spazi sportivi e ricreativi di Maria Jimenez”.

È stata l’approvazione del Ministero dell’Istruzione del Governo delle Isole Canarie per il passaggio di questo spazio educativo dall’istruzione allo sport, che ha permesso di risolvere una situazione paralizzata da anni. In questo caso, il rapporto sull’istruzione fa riferimento favorevolmente alla sostituzione delle attrezzature didattiche per il lotto di terreno situato nell’area di Brevard Street, poiché, come rileva il consiglio regionale, i bisogni educativi sono considerati pienamente coperti dal CEIP Rafael Gaviño del Bosque.

“Si tratta di un centro educativo che non mostra alcuna crescita, il numero di studenti negli ultimi 5 anni scolastici è oscillato tra 60 e 65 e l’iscrizione media in 3 anni è stata di 7 studenti”, aggiunge Education, che considera il centro , che ha 9 semestri in più, sufficienti a coprire la domanda di istruzione.

In quest’ottica, il consiglio comunale ha provveduto a modificare l’uso del terreno, sbloccando la situazione per dotare il quartiere di un centro sportivo carente, che i vicini richiedevano da più di un decennio. Questa è stata una delle principali rivendicazioni del quartiere ed è sempre presente nelle richieste del consiglio comunale.

Ieri il Consiglio di Amministrazione, d’urgenza, ha approvato questo bando che, una volta aggiudicato, avrà il franchisor di tre mesi per scrivere il progetto. È stata inoltre approvata una spesa di 41mila euro quest’anno e altri 30mila per il bilancio del prossimo anno.

Questo mese sono state costruite 37 unità di edilizia residenziale pubblica

Il consiglio comunale di Santa Cruz ha riferito la scorsa settimana che “un altro importante passo è stato recentemente completato per fornire 37 nuove case comunitarie per il Centro abitato di Maria Jiménez, in particolare con l’assegnazione del Progetto di gestione della costruzione per questa promozione pubblica nel distretto di Anaga”, ha riferito Il sindaco, José Manuel Bermúdez, che ha aggiunto che “questo passaggio precedente è essenziale per accelerare la sua costruzione, in attesa della firma dell’accordo con il governo delle Isole Canarie”. Con questa nuova promozione, le dotazioni diventano ancora più essenziali, se possibile.