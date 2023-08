Il consiglio militare in Niger ritira il suo ambasciatore in Costa d’Avorio

In un comunicato diffuso alla televisione di Stato dal colonnello Amadou Abderrahmane, portavoce della giunta militare denominata Consiglio nazionale per la protezione della patria (Cnsp), Ouattara avrebbe parlato di azione armata contro Niamey, al suo rientro da un vertice. La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ad Abuja, in Nigeria, giovedì.

Indicando l’interesse di alcuni dei loro vicini dell’Africa occidentale a lanciare un possibile attacco armato per ripristinare il presidente deposto Mohamed Bazoum, i governanti militari hanno denunciato il desiderio di Ouattara di assistere a questa aggressione, che hanno descritto come illegale e insensata, contro il Niger.

Ouattara ha anche annunciato che il suo paese schiererà un battaglione tra 850 e 1.000 soldati in Niger per una possibile azione militare tra divisioni interne nel blocco regionale sulla misura.

Il CNSP ha precedentemente ritirato i suoi ambasciatori negli Stati Uniti, Nigeria, Ciad e Francia.

Il 26 luglio l’esercito ha annunciato, alla televisione di Stato, la destituzione del presidente Muhammad Bazoum, la sospensione del lavoro delle istituzioni, la chiusura delle frontiere e il coprifuoco notturno.

Si tratta del secondo colpo di stato contro il governo di Bazoum, dopo che le autorità del Niger hanno sventato un attentato contro di lui il 31 marzo 2021, due giorni prima del suo insediamento.

Il Niger è uno dei paesi più poveri del mondo, che soffre degli effetti del cambiamento climatico e di una crisi alimentare che colpisce milioni di persone.

