La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di aver messo la penisola sull’orlo di una guerra nucleare

MOSCA, 15 agosto (EFE): martedì il ministro della Difesa nordcoreano Kang Soon-Nam ha accusato gli Stati Uniti di aver messo la penisola coreana sull’orlo di una guerra nucleare, e ha escluso che i negoziati sarebbero risolti in questo momento. conflitto.

“Dall’inizio dell’anno, gli Stati Uniti hanno trasferito grandi quantità di armi nucleari strategiche alla Corea del Sud, tra cui un sottomarino nucleare, un bombardiere strategico e una portaerei del gruppo di attacco atomico”, ha detto Kang durante l’11° International Security Conferenza. Mosca.

Secondo il ministro, la domanda ora è “non quando inizierà una guerra nucleare nella penisola coreana, ma chi la inizierà, come e quando”.

Tuttavia, secondo Kang, risolvere il conflitto attraverso il dialogo o la negoziazione è ora “impossibile”.

“Finché gli Stati Uniti non riconosceranno il completo fallimento della loro politica ostile nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea e abbandoneranno per sempre (…) la politica di ostilità militare con la nostra Repubblica, la risoluzione di qualsiasi problema attraverso il dialogo o il negoziato non sarà Essere possibile.”

Ha osservato che nelle attuali circostanze “l’unica forza è l’unico modo per mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana”.

La tensione intercoreana è in uno dei suoi punti più pericolosi a causa dei numerosi test sulle armi condotti dal governo di Pyongyang dallo scorso anno, compresi i suoi missili balistici intercontinentali più avanzati.

Non è escluso che il recupero e ulteriori test avverranno prima dell’imminente celebrazione di questo mese di esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington, che sono esercitazioni che il regime nordcoreano considera un’invasione immaginaria delle sue terre. EFE

