Radio L’Avana Cuba | Revoca il divieto di indagine del presidente del Perù sull’uccisione durante le proteste

Dina Polwart

LIMA, 15 agosto (RHC) punta a superare l’ostacolo nelle indagini del presidente Dina Poulwart sulle uccisioni di manifestanti nelle proteste dei mesi precedenti, dopo che l’ufficio del procuratore generale ha abbandonato una posizione che aveva ritardato.

La nuova situazione si è verificata quando la Procura della Repubblica ha ritirato la sua opposizione alla partecipazione della Procura della Repubblica all’interrogatorio della Presidente sulle morti registrate durante le proteste contro di lei dall’inizio della sua amministrazione, il 7 dicembre 2022.

L’accusa era in attesa di una decisione giudiziaria, ma il ritiro avrebbe consentito al presidente di rilasciare dichiarazioni nel processo di indagine per genocidio, omicidio aggravato e altre accuse.

Le indagini riguardano il premier Alberto Otarola, che durante i tragici eventi era capo della Difesa, e altri ex ministri del presidente.

D’altra parte, l’Ufficio del Difensore civico ha annunciato che il suo meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura ha richiesto un rapporto all’Ispettorato nazionale di polizia sui casi indagati relativi agli eventi accaduti tra il 13 dicembre 2022 e il 20 gennaio 2023. Resiste all’istanza richiesta.

Questa affermazione è dovuta al fatto che l’Ombudsman ha ricevuto informazioni secondo cui alcuni casi di possibile tortura erano stati archiviati senza che le indagini fossero state completate.

La richiesta rileva che la richiesta di informazioni urgenti copre tutti i casi, compresi quelli archiviati, e specifica le strutture fornite dalla polizia per “l’indagine approfondita degli eventi durante le proteste di cui sopra”.

Lo Special Prosecution Team, istituito per indagare sull’uccisione di 49 civili disarmati durante le manifestazioni, ha anche riferito che le indagini proseguono, dopo le denunce dei parenti delle persone uccise nella regione di Ayacucho, nelle Ande meridionali, sullo scarso progresso delle indagini .

L’Associazione per i diritti umani (Abrada) ha condiviso la preoccupazione di Al-Mankoubin e ha indicato che il periodo di otto mesi fissato per le indagini sta per scadere, quindi si prevede che la Procura richiederà più tempo. (Fontana: stampa latina).