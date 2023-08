Il Partito Liberale del Perù ha celebrato l’anniversario dell’onore di Bolivar

Il segretario generale del PPL, Vladimir Ceron, ha deposto una corona ai piedi del Monumento a Bolívar, un’azione alla quale hanno partecipato l’ambasciatore venezuelano in Perù, Alexandre Yanez, e parlamentari del gruppo politico di sinistra.

Nel Central Memorial Act, Siron ha affermato che il suo partito è stato fondato il 13 agosto 2008 come partito nazionale e ha affermato che era diventato un’organizzazione con portata nazionale.

Ha aggiunto che negli ultimi 15 anni il gruppo ha combattuto varie battaglie nelle condizioni sfavorevoli imposte dalle regole del sistema neoliberista ed è riuscito a vincere elettoralmente centinaia di comuni, un governo regionale, nel territorio andino centrale di Junín.

Si è anche assicurato l’elezione a presidente del suo alleato Pedro Castillo nel 2021, anche se si è ritirato dal PPL poco dopo essere entrato in carica, e alla fine è stato licenziato e imprigionato dopo aver tentato di sciogliere il parlamento dell’opposizione.

Delle accuse di corruzione contro di lui e il suo partito, Ceron ha aggiunto: “In questa nuova fase della sua vita, il partito ha dovuto affrontare anche nuovi avversari, grandi nemici, in un nuovo e più complesso metodo di guerra politica, noto come guerra legale. “

Ha sostenuto che si tratta della persecuzione di leader e funzionari di Peru Liber a seguito della sua registrazione, dell’unificazione della sinistra nel processo elettorale del 2021 e della “nostra identità aperta con i processi rivoluzionari in America Latina” per i quali ha visitato Venezuela a giugno. 2019.

“Nonostante queste dure disgrazie, quando le voci di indigeni e stranieri dichiararono la morte del partito”, coloro che stavano con il suo messaggio si alzarono e decisero di essere “la scintilla nell’erba secca di un popolo stanco dell’oppressione e dell’insolenza .” “Entra nel palazzo del governo per volontà popolare.”

Ha respinto il fatto che il potere dell’oligarchia avesse lanciato la calunnia mostrando a Peru Libre una “organizzazione criminale” e ha utilizzato i suoi tre organi esecutivi: l’ufficio del pubblico ministero e l’apparato mediatico e di intelligence dominante.

Un’altra euforia vissuta dal PLP, ha detto Ceron, è la scissione tra Castillo e il partito, che ha portato al “colpo di stato militare parlamentare” nel dicembre 2021, seguito da una rivolta dei popoli nel sud del Perù, repressa con compostezza. di 67 morti.

“Il partito dovrebbe prepararsi per futuri assalti così come per future vittorie”, ha detto, riferendosi alla possibilità di nuove elezioni generali e non sarebbe sorprendente se si rivedesse presto sul campo di battaglia elettorale, quindi il Partito popolare deve avanzare per immagini future. , fu giudicato.

