Sebbene i prezzi degli hotel cubani in estate siano bassi perché sono alti in tutte le principali destinazioni del mondo, il settore del turismo non è decollato come vorrebbero le autorità. E Alcuni esperti suggeriscono un altro calo dei prezzi come rimedio.

Così ha commentato Media ufficiali russi Sputnik Il dottore cubano in economia José Luis Perillo Cabrera, il quale ha osservato che “Cuba ritiene che il turismo russo potrebbe raggiungere mezzo milione di visitatori dopo il ripristino dei voli dal 1° luglio. Indubbiamente l’interesse dei turisti russi per la destinazione cubana è alto anche in estate, Ma dovresti rivedere i prezzi offerti, soprattutto per il metodo all-inclusive negli hotel a quattro e cinque stelle.

Esaminando il numero di viaggiatori arrivati ​​sull’isola tra gennaio e luglio 2023, l’esperto ha indicato che ammontano a 1.489.183 visitatori, di cui 87.502 turisti russi, con un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Solo a luglio, dopo ripresa. Dei voli diretti, 19.887 persone hanno viaggiato da quel paese a Cuba.

Ma quei numeri sono piccoli rispetto ai 630.041 turisti canadesi, 210.014 cubani che vivono all’estero e 99.012 americani che hanno viaggiato a Cuba nello stesso periodo. I russi saranno oggi il quarto mercato dell’isola.

“Cuba avrebbe bisogno di poco più di 2 milioni di visitatori nel periodo agosto-dicembre per raggiungere l’obiettivo di 3,5 milioni; mentre le statistiche indicano per la fine dell’anno circa 2,4 milioni di passeggeri internazionali, con risultati migliori per i mercati russo e canadese”, Perillo disse.

Per questo, sarà necessario lasciare le qualifiche L’Associazione dei tour operator della Russia (ATOR), che ha recentemente notato che una vacanza a Cuba il prossimo autunno e inverno sarà molto più conveniente che in altri luoghi simili.

Secondo il tour operator del paese eurasiatico, nove giorni negli Emirati Arabi Uniti costeranno quelle date da 152.000 rubli (poco più di $ 1.600), mentre un pacchetto di nove notti in Thailandia è leggermente più costoso e sarà di circa 174.000 rubli (circa $ 1900) per due persone.

invece di, La prenotazione di una vacanza con caratteristiche paragonabili a Cuba è di almeno 190.000 rubli (quasi $ 2.100).

Nel 2021, quasi 140.000 turisti russi hanno visitato Cuba, mentre gli aeroporti sono rimasti chiusi a causa delle restrizioni della pandemia di COVID-19. Ma nel 2022, quando i voli diretti sono stati cancellati a causa delle sanzioni occidentali alle compagnie aeree russe a seguito dell’invasione dell’Ucraina, il numero era solo di 54.383.

Nelle sue osservazioni a SputnikPerello se ne accorse Il settore del turismo cubano sta “attraversando la sua fase peggiore”, influenzato negativamente da fattori interni ed esterni. Tra questi, la perdita di competitività in una regione dove destinazioni come Cancun, Repubblica Dominicana, Giamaica e altre piccole isole caraibiche sono “più che risultati pre-pandemia”.

Abbassare nuovamente i prezzi a Cuba per attirare più turisti potrebbe essere disastroso per gli affari, se si tiene conto delle numerose opinioni dei vacanzieri russi che si recano sull’isola lamentandosi di un servizio scadente, problemi con la connettività internet e persino sulle escursioni che contraggono con l’isola aziende.

L’azienda leader nel settore spagnolo a Cuba Melia ha menzionato alla conclusione del suo rapporto semestrale sui guadagni che il suo reddito è cresciuto in tutto il mondo tranne che a Cuba.

Secondo il rapporto, le operazioni di Melia a Cuba “hanno visto una tendenza al rialzo in termini di turismo internazionale, ma sono state influenzate da un mercato interno in contrazione e da prezzi medi più bassi”.

Secondo l’albergatore, sebbene l’aumento delle operazioni aeree verso Cuba possa essere preso come una “nota positiva” e che il mercato canadese sia ancora una volta leader per i suoi hotel, “Il calo della partecipazione del turismo nazionale, insieme alla nuova svalutazione del peso cubano, ha significato la necessità di ricorrere alle offerte per contrastare la crescente concorrenza”.

Per questo «questo fattore, che si aggiunge alla riapertura di molti alberghi operanti in fasce di prezzo più basse, ha provocato un generale calo dei prezzi medi» e quindi dei profitti.

Sebbene il rapporto non specifichi il reddito globale per un semestre a Cuba, Il calo dell’occupazione è stato del 39,1%, mentre i guadagni per camera sono diminuiti del 12,9%.una media di 34,7 euro.

Pertanto, imporre nuovi tagli non risolverà il problema, ma potrebbe esacerbare la decapitalizzazione del settore turistico cubano.