Il film basato su The Division non è andato a buon fine sulla scia della pandemia

Due anni fa, è stato annunciato che la piattaforma di streaming Netflix avrebbe collaborato con Ubisoft per realizzare un adattamento cinematografico dividere, l’epico videogioco sviluppato con il marchio Tom Clancy. Ad un certo punto, si è parlato che Rawson Marshall Thurber (Red Notice) sarebbe stato incaricato della regia.

Allo stesso modo, è stato anche rivelato che attori come Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain faranno parte di un progetto ambientato in un futuro non troppo lontano in cui un micidiale virus pandemico si sta diffondendo attraverso la carta moneta durante il Black Friday a New York City. In questo scenario milioni muoiono, e un gruppo di civili, addestrati ad attivarsi e ad operare dopo gravi disastri, lavorerà per salvare ciò che resta della società sotto la protezione della “Strategic Homeland Division (SHD)”, la divisione in questione.

Ma il produttore Kelly McCormick ha ora spiegato a Discuss Film che il progetto è stato interrotto a causa del COVID-19:

“Onestamente, quando il COVID ha colpito, abbiamo lasciato The Division perché sembrava fosse un documentario. Sai, nel senso che la storia parla di questo focolaio che si verifica in tempo reale, dei pericoli che si verificano, dell’ansia che provoca. È era come, ‘Whoa, questo non è più divertente. Tutti abbiamo dovuto affrontarlo nella vita reale”.

McCormick ha aggiunto che potrebbero iniziare il progetto in futuro, dicendo che pensano che The Division sia un’idea “brillante”, ma per ora l’iniziativa è semplicemente senza progressi. “Ho sentito che era in sottofondo, ma non ne sono sicura”, ha aggiunto.

The Division è stato un successo per Ubisoft e un sequel lanciato a Washington nel marzo 2019 con tre fazioni che prendono il controllo della città.