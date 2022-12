Donald Glover interpreterà Hypno-Hustler, uno sconosciuto cattivo di Spider-Man

Infine, Donald Glover reciterà in un film di Spider-Man, ma sfortunatamente non è proprio il progetto che avevano immaginato.

Anche se sono passati giorni comunicazione sociale Alcuni fan sognano di vedere l’attore nei panni di Spidey in un film questo venerdì. giornalista hollywoodiano rivelò che Glover protagonista di Hypno-Hustlerun cattivo di Spider-Man sconosciuto a Sony.

Ovviamente, Hypno-Hustler non è tra i nemici più famosi di Spidey. In effetti, il personaggio di nome Antoine Delsoin ha fatto solo poco più di una dozzina di apparizioni dal suo debutto in Peter Parker, The Amazing Spider-Man #24 nel 1978.

Questo cattivo è stato creato da Bill Mantlo insieme a Frank Springer e i suoi poteri includono la tecnologia dell’ipnosi.

Hypno-Hustler sarà prodotto da Donald Glover e avrà una sceneggiatura di Miles Murphy, figlio di Eddie Murphy. Al momento non ci sono dettagli sulla sua trama, ma Glover sarebbe stato interessato al personaggio per via della sua poca storia nei fumetti e del suo lato musicale.

Questo film non ha ancora una data di uscita e farà parte dell’universo cinematografico Marvel di Sony che include Morbio S veleno. Il tutto aggiungendo alla storia di Glover con Spider-Man dopo la sua apparizione ragno–Uomo: Ritorno a casa e il suo lavoro come voce di Miles Morales nella serie animata Ultimo Spider-Man.