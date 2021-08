Il giudizio mancante può avere una demo prima che venga emesso

L’intrigante e fortunato seguito della serie yakuza È già molto vicino all’uscita e, a questo proposito, sono stati rilasciati di recente nuove foto incluso nuovo trailer, ma tutto punta a cosa Sega Vuole coccolarci un po’ di più.

Grazie per le informazioni da Bolt da gioco Sappiamo che l’account Twitter che registra le uscite su PlayStation PSN, Indica che i file vengono visualizzati nel repository giapponese da “Prova di memoria non controllata” Che come puoi immaginare, sarebbe una dimostrazione di giudizio perso.

LOST JUDGMENT: La versione di prova per la memoria non giudicata con ID CUSA29955 è stata aggiunta alla PSN giapponese per PS4! pic.twitter.com/oVXNt3ZLz4 – Rilasci PSN (@psnrelease2) 26 agosto 2021

Lost Judgement uscirà a settembre

Sebbene sia stata effettuata la registrazione sul PlayStation Store, dato che è la prima versione della serie ad essere rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo e su tutte le piattaforme confermate, ci sono molte ragioni per credere che questa presunta demo arriverà chiaramente su Xbox.

Questo dovrebbe essere spiegato Non c’è conferma di quanto detto da Sega, il che apre anche alla possibilità che questo test putativo non possa essere visto chiaramente in qualsiasi momento. Lost Judgment farà il suo debutto 24 settembre Su Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5. Ti consigliamo di tenere d’occhio Generation Xbox per ulteriori notizie.