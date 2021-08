Gli studenti del laboratorio di Diego Bianchi presenteranno i lavori realizzati nell’ultimo anno.



Sabato 28, dalle 11:30 alle 17:00, in Espacio Bianki, a Colonia del Sacramento, ci sarà una mostra per gli studenti del Laboratorio di Arti Plastiche diretto da Diego Bianchi.

In questa occasione, alcune persone presenteranno i lavori che sono stati sviluppati nell’ultimo anno. in conversazione con giornale quotidianoBianchi ha spiegato gli obiettivi di questa installazione espositiva d’arte: “L’organizzazione di una mostra richiede la formazione di una retrospettiva di ciò che facciamo”, in modo che le persone che frequentano il laboratorio “possano vedere l’evoluzione del loro lavoro attraverso… .