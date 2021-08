The Gathering Arena – Diventa un multiplayer

Wizards of the Coast ha annunciato il lancio di Jumpstart: Historical Horizons in Magic: The Gathering Arena. Con 31 nuove ed esclusive carte, progettate specificamente per la piattaforma, senza una copia cartacea, con meccaniche e abilità digitali per la prima volta.

Jumpstart: Historical Horizons aggiungerà anche centinaia di nuove ristampe all’Arena, incluse le carte di Prospettive moderne e Orizzonti moderni 2, aggiungendo più profondità al gameplay digitale di Magic: The Gathering.

Questa collezione porterà tre nuovi meccanismi che esplorano ciò che è possibile in un ambiente digitale incontaminato.

Scegli una carta a caso dal tuo mazzo che corrisponda a criteri specifici. Senza mescolare e senza perdere tempo a cercare: prendi una carta a caso e non fermarti. per sempre: Modifica le proprietà della carta in modo permanente, ovunque tu vada. Questa abilità sfrutta la capacità dell’Arena di alterare gli oggetti digitali al volo.

Modifica le proprietà della carta in modo permanente, ovunque tu vada. Questa abilità sfrutta la capacità dell’Arena di alterare gli oggetti digitali al volo. evocare: Crea carte dal nulla come cose digitali che funzionano come carte normali. Gli incantesimi e gli artefatti più potenti possono evocare carte iconiche, potenti o semplicemente benefiche, da un’isola tropicale a Stormfront Pegasus, Reflect e molti altri.

I giocatori di MTG Arena possono accedere a Jumpstart: Historical Horizons su PC e dispositivi mobili tramite App Store e Google Play.

Per maggiori dettagli, visita il sito web di Magic: The Gathering Arena.

