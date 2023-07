Il governatore di Porto Rico nomina un nuovo segretario all’istruzione

Al momento della sua nomina, ricopriva la carica di viceministro per gli affari accademici per l’istruzione, carica che ricopre dall’ottobre 2022.

Il governatore Pierluisi ha evidenziato nella dichiarazione scritta, in cui non ha menzionato il funzionario uscente o il motivo del suo licenziamento, che Toledo Lopez ha quasi 30 anni di esperienza nel settore dell’istruzione privata e pubblica.

Allo stesso modo, ha diretto e massimizzato l’uso dei fondi federali e statali nel processo di insegnamento e apprendimento, ha guidato la trasformazione amministrativa nelle scuole e ha contribuito alla creazione di programmi accademici innovativi incentrati sulla promozione dello sviluppo delle competenze tecnologiche e gestionali negli studenti.

Allo stesso modo, secondo Pierluisi, ha svolto un ruolo chiave nella realizzazione di un’iniziativa volta a promuovere la lettura nei bambini e negli adolescenti nel sistema di istruzione pubblica.

Prima di lavorare per il Dipartimento della Pubblica Istruzione, Toledo López ha lavorato per oltre 20 anni presso varie università affiliate al Sistema Universitario Ana G. Mendez (SWAGEM), come membro della Facoltà di Scienze Sociali e ha tenuto corsi di Statistica, Pubblica Amministrazione, Giustizia e penale.

Svolge inoltre da diversi anni l’attività di avvocato privato occupandosi di studi di famiglia e di contenzioso civile, penale e amministrativo.

Inoltre, faceva parte della Clinica di assistenza legale (UPR) dell’Università di Porto Rico, un’entità per la quale era anche professore e coordinatore della ricerca.

Toledo Lopez ha conseguito un master e un dottorato di ricerca in politica americana, politica comparata e metodologia di ricerca presso la Penn State University.

Ha anche conseguito una laurea presso l’Università di Porto Rico e ha ottenuto un dottore in giurisprudenza presso questa istituzione.

Allo stesso modo, ha conseguito un master in educazione presso l’American College of Education incentrato sull’educazione bilingue e sull’educazione ESL, e ha completato un certificato in leadership esecutiva presso la Cornell University.

