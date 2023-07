Rielezione di QU Dongyu a direttore generale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura

Xu, un biologo di 59 anni il cui paese lo ha nominato per ricoprire l’incarico per altri quattro anni, è stato l’unico candidato a vincere con 168 voti su 182 espressi, più della sua prima elezione nel giugno 2019, quando ha parlato, 108 rappresentanti degli Stati membri su 191 sono favorevoli.

Prima di assumere questa alta responsabilità, è stato vicepresidente dell’Accademia cinese delle scienze agrarie dal 2001 al 2011, e dal 2011 al 2015 è stato vicepresidente della regione autonoma di Ningxia Hui, fino al 2015 ha ricoperto la carica di viceministro dell’agricoltura e Affari rurali del tuo paese.

Una dichiarazione della FAO rileva che la rielezione dell’attuale direttore generale è stata motivata da un’azione positiva nel suo primo mandato quadriennale a capo dell’entità, durante il quale ha guidato “un’ampia gamma di riforme”. E iniziative per rivedere il modello di business dell’organizzazione.

Attraverso le sue iniziative, l’alto funzionario ha contribuito a implementare pratiche più efficienti che hanno migliorato la gestione amministrativa nell’attuazione del programma, “sostenendo con forza un cambiamento nei sistemi agroalimentari” per renderli più inclusivi, resilienti e sostenibili. aggiunto.

“La trasparenza, la chiarezza e la reputazione della FAO hanno continuato a crescere negli ultimi quattro anni, tra le principali sfide globali come la pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina e altri conflitti prolungati, la recessione economica e il peggioramento della crisi climatica”, aggiunge la dichiarazione . fonte.

Uno dei principali risultati di Qu è stata la creazione del World Food Forum (WFF) nel 2021, che negli ultimi due anni ha consentito nuove partnership e opportunità di investimento per trasformare i sistemi agroalimentari, beneficiando dei progressi scientifici e implementando nuove politiche. .

Nel 2023, il Global Deaf Forum dovrebbe espandere la sua portata ospitando eventi globali della FAO in ottobre, come il Global Youth Forum, il Mano-a-Mano Forum e il Science and Innovation Forum.

Il nuovo mandato di Chu andrà dal 1° agosto di quest’anno al 31 luglio 2027, quando cesserà le sue funzioni di Direttore Generale dopo l’elezione del suo sostituto, che avverrà alla 45a Conferenza Biennale di quell’organizzazione.Nazioni Unite.

