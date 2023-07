Un sondaggio di opinione rivela il rifiuto di un grande presidente cileno

Il sondaggio mensile Pulso Ciudadano, condotto dalla società di ricerche di mercato Activa Research, indica anche che quasi 11 intervistati su 100 non sanno come valutare il presidente e che 28,8 sostengono la sua amministrazione alla guida del Palacio de La Moneda.

Il dato è simile a quello ottenuto a maggio, il che indica che lo scandalo del cosiddetto “Affare degli accordi” lanciato all’interno del Partito della Rivoluzione Democratica, uno dei pilastri della coalizione di governo, non intacca l’immagine di Borik , dicono gli analisti.

Il caso riguardava l’appropriazione del denaro del milionario a istituzioni associate a quel gruppo politico, per compiti non sempre correlati al suo campo legale di azione.

Polso Ciudadano misura anche le opinioni della gente sulle potenziali candidature presidenziali del paese, e Jose Antonio Cast dell’ultra-repubblicano è in testa con 19,3 punti percentuali.

Seguono l’attuale sindaco di Providencia, Evelyn Mattei, dell’Unione Democratica Autonoma di destra, con il 9,9 per cento, e l’ex presidente Sebastian Piñera, con l’8,3.

Per quanto riguarda il processo costituzionale e il referendum pubblico di dicembre per approvare o respingere il nuovo disegno di legge Magna, il 23,9 voterà contro; 17.2 a favore di; 36.7 Non lo so ancora e 22.2 sceglierà voto nullo o vuoto.

Per quanto riguarda i principali problemi del Paese allo stato attuale, criminalità e precarietà riguardano il 43,4 su 100 interrogati; inflazione e costo della vita a 25,8; migrazione a 23,6; Salute a 20,6 e Corruzione a 18,7

Il sondaggio è stato condotto sulla base di un campione di 1.064 persone in tutto il paese tra il 27 e il 30 giugno.

