Il leader Remco Evenepoel si è ritirato dal Giro d’Italia dopo aver contratto il Covid

ELui Covid Il gioco continua a provocare il caos nel mondo. In questo caso lo è Remco Evenepol, il capo della tribù, è costretto a rimanere positivo e poi tornare a casa. Entrambi i compagni di squadra e lui lo hanno annunciato domenica sera sui loro social network.

“È con il cuore pesante che devo annunciare il mio ritiro dal Giro d’Italia a causa del Covid-19.. Dopo aver fatto un test di routine, purtroppo, positivo. La mia esperienza qui è stata fantastica e non vedevo l’ora di correre per le prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori per essersi sacrificati così tanto per il Giro. Sono orgoglioso di partire con due vittorie di tappa e quattro maglie rosa. Mulino Pazzo, Remco“, disse tristemente.

Evepoel Attualmente guida la classifica generale dopo aver vinto la cronometro di apertura a Pescara e due tappe a Cesena questa domenica. Non è il primo caso positivo ‘Rosa Corsa’È stato licenziato pochi giorni fa Clemente Russo, Nicola Conci, Giovanni Aliotti o Filippo Canna Per lo stesso motivo o anche nella stessa domenica, rigo urano Era malato di un virus.

“Ricoberto Urano Oggi pomeriggio è risultato positivo al Covid dopo aver manifestato i sintomi. Lascerà il Giro e si prenderà del tempo per riposare prima di riprendere la corsa”, hanno spiegato in un breve comunicato della loro squadra, EF.

Senza protocollo, questi casi hanno un esito gratuito

Per quanto riguarda il protocollo relativo al covid, a differenza dello scorso anno, In questa versione ogni squadra può fare quello che vuole con i propri corridori. In generale, come è il caso Remo e Filippo, si arrendono quando il disagio impedisce loro di continuare la corsa. Ma essere positivi non significa necessariamente abbandonare la corsa. Domenica, poco prima del sabato, l’Italia è stata bombardata da un virus che si rifiuta di lasciare le nostre vite.

Quello che è successo nella cronometro è passato in secondo piano. Là CesenaSu un percorso pianeggiante di 35 km ha vinto Remco Da 9 cento TommasoChe ora è leader, e Tao a 2”. Roglik, dal basso verso l’alto, ha dato 17”. Ineos prende il comando e i favoriti vengono gettati nella spugna. Martedì parte un altro Giro.

Dopo l’addio di Remko, questa classificazione rimane: