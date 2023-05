Djokovic supera una dura prova per raggiungere gli ottavi di finale in Italia

‘Noll’, Zoppia del gomito destro nelle ultime settimanegiocherà gli inglesi per un posto nei quarti di finale Cameron Norie (13°) o ungherese Morton Fusovics (92°).

Nella sua prima partita a Roma, Djokovic ha lamentato un inizio “lento” nel secondo turno contro l’Argentina. Thomas Etchery (61°), 7-6 (7/5) e 6-2. Non è riuscito a riprendersi del tutto questa domenica e ha iniziato a perdere il servizio, ma ha risposto rapidamente con due pause consecutive vincendo il primo round.

Serbo, Carlos Algarz perderà la sua classifica mondiale n. 1 alla fine del torneoHa continuato la musica nella seconda apertura, con una nuova “pausa”.

https://twitter.com/Tiempodetenis1/status/1657770211561418756

Ma poi il bulgaro, All’inizio era chiamato il ‘Mini Federer’Ha recuperato la sua posizione conquistando 12 punti di fila in un set decisivo contro Djokovic, a cui è mancata la scintilla nelle sue trasferte.

La sua misericordia è finita qui e Djokovic ha siglato un break anticipato al terzo posto per passare agli ottavi di finale dopo aver vinto due partite consecutive sulla terra battuta per la prima volta in questa stagione.

“Penso di essere stato sicuro, Sono riuscito a vincere due setMa per fortuna mi sono ripreso con un ‘break’ decisivo nella prima partita (terza partita)”, ha analizzato il 35enne serbo.

“Sono contento di come ho finito“Ha detto del gioco che stava giocando senza la giusta protezione del gomito che aveva indossato nelle settimane precedenti.

Dopo non aver partecipato allo US Tour (Pozzi indiani E Miami) per non essere stato vaccinato contro il Covid, Djokovic si è infortunato al gomito destro prima di tornare al torneo. Monte Carlo, all’inizio di aprile, ha perso al secondo turno. Poi è sceso a quattro Banja Luca E non giocare Madrid.

NULL

Fontana: AFP