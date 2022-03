Il Leeds ritorna e sconfigge il Wolverhampton, che rimane con 10

Il Leeds ha reagito da 2-0 in meno e Luke Ailing ha segnato all’ultimo minuto vincendo 3-2 sui Wolves in 10 uomini venerdì in una delle migliori partite della Premier League della stagione.

Aaling ha segnato una grande vittoria per il Leeds nella battaglia per rimanere in campionato dopo essere rimasto indietro nel primo tempo grazie ai gol di Wolverhampton, Johnny e del sostituto portoghese Francisco Trincao.

L’attaccante messicano Raul Jimenez è stato espulso dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo all’inizio del secondo tempo e il Leeds è riemerso con due gol in tre minuti dal lavoro di Jack Harrison e Rodrygo.

Al 90′, quando i Wolves non riescono a respingere un calcio di punizione dalla loro area, Ayling manda un tiro irrefrenabile, provocando il caos sulla fascia di Monineux, dove i nervi si infiammano.

I lupi hanno pressato nei tempi di recupero, ma gli è stato negato il pareggio quando il superbo tiro di Trinkau è stato parato dal portiere del Leeds Clayson.

Il ritorno del Leeds è stato ancora più impressionante dato che ha perso quattro giocatori per infortunio nel primo tempo, incluso l’attaccante Patrick Bamford.

Il Leeds, che ha esonerato l’allenatore argentino Marcelo Bielsa tre settimane fa, ha segnato solo la seconda vittoria consecutiva in questa stagione e ha sette punti di vantaggio dalla zona retrocessione.