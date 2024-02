Il Libano rinnova il suo appello a fermare gli attacchi israeliani (+foto)

Presentando una denuncia al Consiglio di Sicurezza in merito agli attacchi di mercoledì contro i civili a Nabatieh e Souwana, il Ministero degli Affari Esteri ha invitato le Nazioni Unite a condannare tali crimini israeliani e a fare pressione su Tel Aviv affinché fermi l’escalation.

Secondo il testo della denuncia qui pubblicato, il Libano ha affermato che il bombardamento deliberato e diretto da parte di Israele di civili nelle loro case è una violazione del diritto internazionale umanitario e un crimine di guerra.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che l'ostilità israeliana costituisce una violazione della sovranità del Libano, dell'integrità del suo territorio e dei suoi cittadini, e di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite che chiedono la fine delle violazioni e dell'occupazione del territorio.

Ha messo in guardia contro la continuazione dell’aggressione israeliana in un momento in cui gli sforzi internazionali e i movimenti diplomatici sono attivi per raggiungere la calma, alla luce dell’affermazione del Libano del suo rifiuto della guerra e della creazione di un percorso per raggiungere una sicurezza sostenibile nel sud.

Di fronte alla brutalità di Tel Aviv, il Ministero ha esortato la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché interrompa rapidamente gli attacchi in corso.

Ha sottolineato la necessità che i membri del Consiglio di Sicurezza condannino collettivamente l'aggressione israeliana contro il Libano per evitare che la situazione peggiori e la portata della guerra si espanda.

Il Ministero degli Affari Esteri ha rinnovato la sua richiesta al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di condannare chiaramente gli attacchi israeliani diretti, deliberati e ripetuti contro i civili libanesi.

Mercoledì sera, un drone israeliano ha attaccato un edificio residenziale nella città di Nabatieh, nel sud del Paese, con un missile teleguidato, uccidendo 10 persone, tra cui donne e bambini.

Lo stesso giorno, un altro attacco israeliano ha preso di mira la casa del libanese Jalal Mohsen nella città di Al-Sawwaneh, uccidendo sua moglie e due figli, rispettivamente di 13 e due anni.

