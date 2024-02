Il comportamento del vaiolo delle scimmie in Cambogia segue una tendenza globale

La conferma è arrivata dal Ministero della Salute quando ha annunciato la scoperta del dodicesimo caso infetto dal virus nel Regno, un uomo residente nel distretto Meanchey di Phnom Penh, ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Secondo il Ministero, l’andamento della trasmissione del vaiolo nel Paese è in aumento in linea con la tendenza generale, poiché secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, al 25 gennaio scorso la malattia era diffusa in 117 Paesi, con oltre 93.000 casi di contagio. infezione. E 176 morti nel mondo.

Il virus che causa il vaiolo delle scimmie si trasmette da persona a persona attraverso tutte le forme di contatto, sia sessuale che attraverso ferite, fluidi corporei, saliva, goccioline trasportate dall'aria e attrezzature contaminate dal virus, inclusi indumenti, asciugamani, posate, ecc.

La malattia può anche essere trasmessa da madre a figlio attraverso il cordone ombelicale durante o dopo il parto, se la madre soffre di sindrome da immunodeficienza.

In dichiarazioni ai media nazionali, il famoso medico specialista Quach Mengele ha affermato che il vaiolo è una malattia virale causata da scimmie, topi, pipistrelli e scoiattoli.

Ha aggiunto che i sintomi del cosiddetto vaiolo delle scimmie sono simili a quelli dell'influenza, con febbre, brividi, stanchezza, dolori articolari ed eruzioni cutanee. Non esiste ancora un trattamento specifico per questa malattia, quindi ai pazienti colpiti possono essere fornite solo le cure primarie.

rgh/mpm