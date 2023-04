Il mercato obbligazionario: una storia di “colpi di scena”

Quest’anno, il mercato del reddito fisso ha visto più colpi di scena di un lungometraggio. L’anno è iniziato con un rally incoraggiante nei mercati obbligazionari dopo un 2022 difficile. La speculazione che le principali banche centrali fossero più vicine a porre fine al loro inasprimento aggressivo ha spinto i prezzi su tutta la linea verso l’alto nelle prime settimane. Ma l’ottimismo è stato di breve durata, poiché una serie di dati ha mostrato che l’inflazione era più forte del previsto.

In questo contesto, il fallimento di Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, nonché l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, hanno cambiato completamente il panorama macroeconomico ei rendimenti obbligazionari sono nuovamente diminuiti. Ora, i responsabili politici si confrontano Il dilemma di scegliere tra aumentare ulteriormente i prezzi per frenare l’inflazione persistente o tornare presto per alleviare l’ansia del mercato.

L’ipotesi che l’inflazione generata dal post-Covid sarà temporanea si è rivelata un miraggio. Ci sono molti fattori in gioco e finora la crescita ha retto bene nonostante le preoccupazioni contrarie. In Europa, un inverno più caldo del solito ha ridotto il fabbisogno energetico, mentre la riapertura della Cina sta stimolando la domanda. Il mercato del lavoro rimane teso.

I rischi per la stabilità finanziaria hanno da tempo implicazioni più ampie per l’economia globale. Non molto tempo fa, l’ampliamento del budget di Liz Truss ha portato a una crisi dei fondi pensione britannici, provocandone la caduta e la stretta della cinghia da parte del suo successore. La crisi finanziaria globale è radicata anche nel fallimento delle banche, culminato nel fallimento di Lehman Brothers. La storia ci dice che una crisi bancaria incontenibile potrebbe far precipitare il mondo in recessione.. Non è ancora chiaro se le interruzioni che stiamo vedendo ora nel settore siano isolate o possano diffondersi, anche se le autorità di regolamentazione si sono mosse rapidamente per stroncare i problemi sul nascere. Anche le riforme avviate dopo la crisi finanziaria globale hanno contribuito a rafforzare il capitale delle banche europee, con particolare attenzione alla solvibilità finanziaria e alla liquidità. Nel caso di SVB, anche gli investitori non assicurati recupererebbero integralmente i loro depositi, nel tentativo di evitare una corsa per altre banche più piccole di dimensioni simili. UBS-Credit Suisse è stata guidata dal processo Banca nazionale svizzera e l’organismo svizzero di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

negli Stati Uniti d’America, Il fallimento di SVB è stato accelerato dalle perdite registrate dal mercato nel suo portafoglio obbligazionario, fortemente inclinato verso l’estremità lunga della curva.. Forti aumenti dei tassi di interesse hanno causato un forte calo del valore delle loro partecipazioni, causando disallineamenti tra attività e passività. D’altra parte, Credit Suisse Bank è in uno stato di declino da anni, e la dichiarazione del capo della Banca nazionale dell’Arabia Saudita (maggiore azionista) si è affrettata ad escludere qualsiasi nuovo aiuto finanziario dal suo declino. Nel mondo bancario, i fondamentali contano, così come il sentimento e il mantenimento della fiducia.

Il fallimento di SVB e Signature Bank potrebbe anche portare alla fuga dei depositi verso le cosiddette grandi banche di importanza sistemica. Per fermare l’esodo dei depositi, le banche più piccole potrebbero dover aumentare i tassi di interesse su quel denaro, il che a sua volta aumenterà il costo del capitale per mutuatari e imprese. in crisi, Le banche tendono anche a diffidare dei prestiti per preservare il capitale. Questi problemi potrebbero escludere la necessità di ulteriori aumenti dei tassi da parte della banca centrale, poiché si prevede che le condizioni finanziarie si restringeranno anche in caso contrario.

Prima che sorgessero i problemi della SVB, il governatore della Federal Reserve statunitense Jerome Powell ha dichiarato al Congresso che il tasso finale, il tasso più alto per il ciclo in corso, potrebbe essere più alto del previsto. Un forte aumento se i dati supportano una tale mossa. Ma i mercati hanno cambiato radicalmente le loro prospettive a breve termine dopo la debacle di SVB e la fusione tra UBS e Credit Suisse.

Nell’ultimo anno, i rendimenti a breve termine sono nettamente aumentati, riflettendo il rapido aumento dei tassi di interesse di riferimento negli ultimi mesi. I tassi a lungo termine, che riflettono le aspettative di crescita e inflazione del mercato, sono rimasti inferiori a quelli a breve termine, provocando un’inversione della curva dei rendimenti. Gli investimenti si sono leggermente rafforzati dopo il crollo di SVB. Anche dopo una serie di aumenti dei tassi di interesse, l’inflazione rimane al di sopra di un livello confortevole per i politici. Il cambiamento strutturale nell’economia globale e le mutevoli caratteristiche della geopolitica significano che l’inflazione rimarrà più alta di quanto non fossimo in passato COVID 19. Pertanto, il tasso neutro, che non promuove né limita la crescita, sarebbe leggermente superiore.

Tuttavia, la crisi del sistema bancario dimostra chiaramente che le misure di politica monetaria dello scorso anno stanno guadagnando terreno. A nostro avviso, i modificatori fanno poco per spostare il corso in un modo o nell’altro. È solo quando qualcosa si rompe che il credito si ferma letteralmente. Ora stiamo assistendo a quel momento. Ci aspettiamo che il risultato saranno maggiori fluttuazioni. La crescita ne risentirà e l’inflazione si attenuerà. Prevediamo che i mercati rimarranno avversi al rischio fino a quando le banche centrali non inizieranno a tagliare i tassi.