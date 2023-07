Ci sono preoccupazioni di potenziale sfruttamento

Prelievi anormalmente elevati dalla piattaforma MPC Multichain Bridge hanno sollevato preoccupazioni per un possibile sfruttamento. Più di $ 102 milioni in criptovaluta sono stati ritirati dal Multichain Fantom Bridge sul lato Ethereum, così come $ 666.000 da Dogechain e $ 5 milioni da Moonriver.

Il 6 luglio lo era Ritirare 7.214 token Wrapped Ether (WETH) (del valore di $ 13,6 milioni), 1.024 Wrapped Bitcoin (WBTC) (del valore di $ 31 milioni) e $ 58 milioni in USDC dal contratto intelligente Fantom Bridge Ethereum, per un totale di quasi $ 102 milioni in crittografia estratta.

6 luglio ritiro dal contratto Multichain Fantom Bridge su Ethereum. Fonte: dati Blockchain

Inoltre, i nodi Ethereum del ponte Dogechain recesso registrato 666.000 USD, ovvero oltre l’86% dei loro depositi totali, lasciando sul ponte solo circa 100.000 USD di asset. Lui Ritirare USDC e Tether (USDT) del valore di $ 5.872.661 contratti Multichain Moonriver su Ethereum, con solo $ 700.000 rimasti.

Diversi investigatori a livello di catena si sono rivolti a Twitter per descrivere l’evento come un potenziale exploit. Società di sicurezza blockchain; Peckshield, ha taggato il team Multichain in un post che mostra le transazioni dal Fantom Bridge, dicendo: “Potresti voler dare un’occhiata”.

Ciò ha portato a un commentatore un punto che suona come “un altro enorme hack”. ricercatore seriale, scintilla, generale Transazioni Dogechain con il commento “Dogechain Bridge svuotato da Multichain”.

Al momento della pubblicazione, Cointelegraph non è stato in grado di confermare se i contratti fossero stati “cancellati” o se gli utenti avessero semplicemente ritirato una grande quantità di fondi.

Cointelegraph ha contattato il team Multichain sul suo canale Discord, ma non ha ricevuto risposta al momento della stampa. L’ultimo post di Multichain su Twitter è stato il 29 giugno.

Multichain è una rete multi-party bridge (MPC). Quando un utente desidera collegare asset da una catena a un’altra, la rete Multichain conferma innanzitutto che gli asset sono bloccati sulla prima catena, quindi conia gli asset derivati ​​sulla seconda catena.

Quando viene effettuato un prelievo, la rete inverte questo processo confermando prima la distruzione delle monete derivate sulla seconda catena e poi rilasciando gli asset che le supportano sulla prima catena.

Il team Multichain afferma che le chiavi crittografiche che controllano questo processo sono divise in più parti e distribuite in tutta la rete. In teoria, ciò dovrebbe impedire a qualsiasi persona o gruppo di effettuare prelievi non autorizzati.

Multichain ha riscontrato problemi tecnici non specificati nelle ultime settimane. Il 31 maggio, il team ha annunciato che il loro CEO era scomparso e che stavano riscontrando “molteplici problemi dovuti a circostanze impreviste”, che avevano provocato ritardi nelle transazioni. Il 5 luglio, Binance ha interrotto i prelievi di alcuni token derivati ​​da Multichain a causa del fatto che la rete non elaborava le transazioni in tempo.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui presentate non devono essere prese come consulenza finanziaria o una raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le mosse commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le ricerche necessarie prima di prendere una decisione di investimento.