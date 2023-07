Peugeot 208 è stata aggiornata per il 2024

È stato lanciato peugeot 208 Ora sta introducendo la sua prima grande riprogettazione in Europa, un design che riflette i cambiamenti In realtà è stato rilasciato nel 2008. Sembra essere poco tempo, sì, ma Peugeot si è sviluppata molto rapidamente con la sua nuova immagine di marca, quindi la 208 non può essere lasciata indietro.





Peugeot 208 2024: Design esterno









Le modifiche si concentrano sull’esterno su entrambe le estremità, specialmente nell’illuminazione, in particolare il passaggio dalle zanne a LED a un trio di artigli illuminati.





Altre novità sono nella calandra che sfoggia il nuovo logo del marchio e cresce fino ad avere il monopolio della presa d’aria inferiore. Cambia anche l’illuminazione a LED dei fari principali.





Nella parte posteriore, la sigla Peugeot scritta nella nuova tipografia del marchio sul pannello nero e l’illuminazione a LED ora risaltano con tre strisce orizzontali (o artigli come ama dire il marchio) al posto delle precedenti verticali.





Peugeot 208 2024: Interior Design









La cabina del 208 è rimasta sostanzialmente invariata. Se cambiano l’interfaccia della plancia e il nuovo sistema multimediale, lo schermo rimarrà da 10″ per tutta la gamma, almeno in Europa.





Altri dettagli della rinnovata Peugeot 208 sono:





Nuovi rivestimenti, inclusa Alcantara (a seconda della versione)

Nuova maniglia per cambio manuale

Caricabatterie wireless più veloce (15 W anziché 5 W nel modello precedente)

Wireless Android Auto e Apple Carplay

Nuove porte USB: due Type-C nella parte anteriore e una Type-A nella parte posteriore

Peugeot 208 2024: aggiornamento meccanico









La gamma europea della berlina B comprende due varianti a benzina, due ibride e una elettrica:





1,2 litri, 3 cilindri, 74 CV e 118 Nm con cambio manuale a 5 marce

Motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri con 99 CV e 205 Nm con cambio manuale a 6 marce

Microibridi Hybrid 100 e 136 con trasmissione AT6 e doppia sesta frizione e-DSC6

e-208 100% elettrico da 134 CV (100 kW) a 154 CV (115 kW) mantenendo gli stessi 260 Nm

La batteria della versione elettrica non presenta sbalzi significativi di capacità (54 kWh) per un’autonomia di 400 km (ciclo WLTP) e consente 7,4 kW di ricarica (circa 5 ore), 11 kW trifase e 100 kW di passaggio continuo dal 20 all’80% in meno di 30 minuti.





Peugeot 208 2024: modello Mercosur









Aggiornamento del modello argentino Dovrebbero essere esteticamente simili. Il cambiamento più grande sarà l’arrivo di un 1.0 Turbo da 118 CV e 200 Nm, mutuato dalla FIAT Pulse.