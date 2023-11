SAP cita la “lentezza” dei governi latinoamericani nell’adozione della tecnologia…

Miami— Vendite e crescita dei ricavi di Qualtrics Lo spremiagrumi Per vendere servizi nuvole Ciò ha portato quest’anno a un miglioramento degli utili netti dell’azienda di oltre il 235%.. Ma che ruolo ha avuto l’America Latina in questo spettacolo? In un’intervista esclusiva con Bloomberg Linea Cristina PalmacaIl capo di SAP per l’America Latina e i Caraibi ha dichiarato che le vendite di servizi cloud stanno crescendo a un ritmo elevato “doppia cifra”.

Mentre Palma lavora per incentivare l’automazione e l’innovazione per migliorare l’efficienza delle aziende Ciò indica un’incapacità da parte dei governi latinoamericani nell’adottare nuove tecnologie, che possono ridurre le spese e, allo stesso tempo, le pressioni inflazionistiche.

Il panorama economico della regione, caratterizzato da tassi di interesse elevati e vincoli di bilancio, presenta sfide e opportunità per SAP. In particolare, il settore della vendita al dettaglio della regione ha dovuto affrontare sfide significative, ma l’amministratore delegato ritiene che la sua azienda non sarà danneggiata dal calo della domanda nel 2024, poiché le aziende continueranno a lottare per maggiore efficienza, risparmio e innovazione.

Sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione, Palmaka afferma che verranno create più opportunità di lavoro anziché eliminate. Tuttavia, sottolinea il lavoro volto ad affrontare le carenze dei sistemi educativi nella regione.

Cristina PalmaccaResponsabile SAP per l’America Latina e i Caraibi (LAC) da luglio 2020(succulente)

La vendita di Qualtrics e la crescita dei ricavi di SAP derivanti dai servizi cloud hanno aumentato la redditività di SAP quest’anno. Che importanza ha l’America Latina in questa performance?

Non possiamo parlare di numeri specifici per l’America Latina, ma stiamo già segnalando 34 trimestri, ovvero otto anni e mezzo. Stiamo crescendo a doppia cifra nelle nostre piattaforme cloud nella regione. All’inizio, la crescita a due cifre è facile, perché la base è piccola. Ma negli ultimi anni, le aziende hanno guardato sempre più ai vantaggi del passaggio al cloud, non solo ai nuovi clienti, ma anche ai clienti che utilizzavano la nostra piattaforma locale legacy. I benefici non si limitano al solo cambiamento tecnologico, ma riguardano piuttosto la crescita, l’innovazione, la flessibilità e le questioni di sicurezza. La regione ha registrato una performance impressionante, sempre nel terzo trimestre, ma sta già registrando una crescita molto accelerata. È fantastico perché possiamo offrire la migliore tecnologia globale ai nostri clienti di tutte le dimensioni nella regione. Per noi è importante che non cambino solo i grandi clienti, ma anche offrire un livello di automazione e innovazione ai clienti PMI, fondamentale per l’America Latina.

Quest’anno, il contesto di tassi di interesse elevati è stato rafforzato con un conseguente impatto sul credito, sui costi e sugli aggiustamenti di bilancio. Quali tendenze ed esigenze hai scoperto vendendo in America Latina?

Le economie della nostra regione non sono sorprendenti, nel complesso i tassi di interesse sono a doppia cifra, ma stiamo anche assistendo a una crescita. Alcuni settori sono migliori di altri. Se guardiamo al commercio al dettaglio, ad esempio, è molto difficile. Ma è proprio questo il bello delle soluzioni cloud, perché puoi iniziare in piccolo, ma ottenere subito vantaggi e innovazione. Ad esempio, le nostre soluzioni per la catena di fornitura garantiscono molta efficienza e molti risparmi e tutte le aziende stanno cercando come risparmiare lungo tutta la catena, sia che si tratti di parte della gestione della liquidità, dell’inventario, della catena delle informazioni o dell’ottimizzazione di tutti i processi di acquisto. processi in modo efficiente, quindi hai maggiore flessibilità. In passato consideravano la tecnologia un costo. Oggi i clienti vedono questo come un vantaggio per le loro attività, quindi anche nelle economie non fiorenti trovano successo in questi investimenti.

Quali sono le sfide, le sfide e le opportunità più importanti per il prossimo anno nella regione?

Porteremo sempre più componenti industriali, alcuni degli argomenti che sono molto importanti per le nostre economie nella regione. In primo luogo, l’intera parte relativa all’efficienza della catena di fornitura, che sarà ancora molto forte, ma anche questioni come la sostenibilità e la regolamentazione. La Colombia è piuttosto avanzata su questo punto e richiede alle aziende di presentare i propri numeri. Per questo motivo SAP ha investito molto non solo nel controllo delle informazioni finanziarie, dell’inventario e degli acquisti, ma anche in tutto ciò che riguarda le questioni di sostenibilità. Si tratta di questioni che non saranno più facoltative dal punto di vista normativo.

Si discute molto sulla velocità di avanzamento dell’intelligenza artificiale e sul suo impatto sull’occupazione: come gestisci questa tensione in SAP e come rispondi alle domande dei tuoi clienti su questo argomento?

Per noi è un ottimo investimento. Abbiamo appena lanciato il nostro copilota, che chiamiamo Goal. Per noi, l’intelligenza artificiale si concentra sul nostro core. Ormai da molti anni integriamo nelle nostre tecnologie molte componenti dell’intelligenza artificiale e del machine learning per ottenere una maggiore velocità nel processo decisionale. Ma stiamo facendo un ulteriore passo avanti. Il sistema stesso fornirà raccomandazioni su cosa sta andando bene e cosa non sta andando bene e non farà tanto affidamento sul lato umano per estrarre informazioni e il processo. Il sistema indicherà i punti di miglioramento, dove il cliente dovrebbe considerare le sue esigenze o quali sfide deve affrontare nelle sue operazioni, e tutto sarà sempre più automatizzato.

Che impatto ha questo sull’occupazione?

Sì, alcune posizioni verranno cancellate, perché se avessimo qualcuno che consolida i conti, il sistema sarebbe automatico. Tutto ciò che è troppo ripetitivo, sì, quelle situazioni cesseranno davvero di esistere. Ma appariranno una serie di nuove funzioni. Uno studio che ho visto di recente ha indicato che verranno create molte più posizioni di quante ne verranno eliminate. Ma ovviamente un punto importante sono le qualifiche delle persone, e in America Latina abbiamo ancora problemi con l’istruzione e il potenziale di crescita. Il nostro obiettivo è garantire che le nostre popolazioni e i nostri paesi crescano con l’alfabetizzazione digitale, penso che questa sia la parte molto importante. Abbiamo programmi in collaborazione con i nostri partner e con le università per garantire che siano preparati, perché l’opportunità ci sarà, ma dobbiamo garantire che le persone siano preparate per questo nuovo mondo.

Altre grandi aziende tecnologiche come Amazon e Meta hanno ristrutturato in modo significativo la propria forza lavoro durante la pandemia. Nel caso di SAP, quest’anno ha interessato il 2,5% della forza lavoro, quindi cosa possiamo aspettarci di più da SAP in questo senso e che impatto avrà sull’America Latina?

Abbiamo avuto un notevole cambiamento organizzativo, che consideriamo importante poiché lasciamo il mondo on-premise e ci spostiamo nel mondo cloud, quindi anche molte delle persone interessate dalla ristrutturazione lo scorso anno hanno trovato posto in altre posizioni. Il nostro impatto è stato molto piccolo. Siamo cresciuti rapidamente e per noi nella regione non vi è alcun impatto di alcuna ristrutturazione. Al contrario, crediamo che continueremo a fornire opportunità di business non solo per SAP, ma per l’intero ecosistema.

Quante persone ci sono in America Latina?

Già quasi 6.000. Abbiamo molte persone in Brasile. Abbiamo un laboratorio nel sud con quasi 2.000 persone, vicino a Porto Alegre, e stiamo crescendo fino a raggiungere circa 2.000 persone, che abbiamo aperto a metà dello scorso anno e che è focalizzato su progetti di co-innovazione con i nostri partner, con i nostri clienti. Continuiamo a investire, perché questa è la base del corretto utilizzo dell’innovazione e della tecnologia nell’ambito dell’operatività aziendale. Penso che abbiamo ancora tantissime opportunità per accelerare la crescita e avere un impatto sui nostri clienti nella regione e garantire che, grazie a ciò, possano essere ancora più rilevanti.

In un’intervista all’inizio di quest’anno, il CEO di SAP Christian Klein ha affermato che l’intelligenza artificiale e l’automazione potrebbero ridurre le pressioni inflazionistiche. Qual è la tua opinione su questo punto in particolare in America Latina?

Alcuni paesi hanno un’inflazione leggermente superiore. Questo è successo in passato in Brasile, ma ora non ci siamo abituati. Raggiungeremo il 4%-4,5% e i brasiliani sono già nel panico. Credo che la tecnologia abbia un enorme potenziale, perché può fornire i dati necessari per prendere decisioni migliori e garantire che le aziende siano in grado di trarne il massimo. Ma non abbiamo ancora riscontrato molto successo, con rare eccezioni, laddove i governi prendono la tecnologia come base per le loro definizioni. Il ritmo di adozione di queste soluzioni è lento. Nella regione abbiamo alcuni esempi di successo, e la Colombia ne è un esempio, nel modo in cui gestire la tecnologia. Christian parla di miliardi di euro di opportunità di risparmio ed efficienza. In America Latina abbiamo un’agricoltura, combustibili, acqua, energie rinnovabili molto forti e ora abbiamo diversi progetti sull’idrogeno verde. Voglio dire, immagina se avessimo più efficienza. La tecnologia può garantire una produttività molto maggiore e una migliore gestione della regione, dal punto di vista dei governi. Possiamo essere inarrestabili.