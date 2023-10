vLex rilascia un importante aggiornamento per Vincent AI (1)

(Dati inviati dall’azienda firmataria)

– vLex rilascia un importante aggiornamento per Vincent AI, creando l’assistente di ricerca legale basato sull’intelligenza artificiale più completo al mondo

Il nuovo strumento di intelligenza artificiale completa le prime bozze di appunti di ricerca, sviluppa argomentazioni, riassume documenti e altro ancora, con copertura globale

Londra, 17 ottobre 2023 /PRNewswire/ — La società globale di intelligence legale vLex Oggi ha lanciato una suite innovativa di strumenti di intelligenza artificiale nel suo pluripremiato Assistant Vincent Amnesty International , creando la piattaforma di ricerca legale basata sull’intelligenza artificiale più completa al mondo. Questa mattina vLex ha lanciato il toolkit Long Language Modeling (LLM) in una beta solo su invito e lo renderà disponibile ad altri utenti nei prossimi mesi.

Vincent AI rappresenta un significativo passo avanti nell’analisi giuridica basata sull’intelligenza artificiale, attingendo a una delle più grandi biblioteche legali online al mondo. vLex contiene la legge di oltre 110 paesi e include nella sua raccolta più di un miliardo di casi, statuti, regolamenti, memorie, memorie e applicazioni. Vincent AI utilizza anche materiali secondari e tesi di esperti, molti dei quali contengono analisi di esperti non incluse in altri strumenti.

I nuovi strumenti di intelligenza artificiale di Vincent sono già operativi nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Irlanda e Spagna, in inglese e spagnolo, e altre giurisdizioni verranno gradualmente aggiunte.

“Gli strumenti di intelligenza artificiale sono validi quanto lo sono i dati su cui fanno affidamento”, ha affermato Louis Vos, CEO di vLex. “La libreria legale vLex è una delle più grandi raccolte di leggi strutturate del pianeta, inclusi i principali commenti di esperti. Ciò offre una prospettiva senza precedenti alle attività legali. Per gli LLM, questa versione rappresenta un enorme miglioramento. È grande quanto passare da ChatGPT a GPT4 “I risultati sono sorprendenti.”

Capacità

Vincent AI accetta domande in linguaggio naturale, ricerca fonti primarie e secondarie, fornisce un elenco personalizzabile di fonti, riepiloghi di ricerca e collegamenti ipertestuali verificabili, quindi crea promemoria o argomenti di ricerca dai risultati in vari formati. Per la beta, Vincent AI includerà 8 abilità:

Fai una domanda – Crea una nota di ricerca per rispondere a domande legali utilizzando citazioni dirette e collegamenti a fonti verificate, incluso il Fastcase Cert Citator statunitense

Crea una nota di ricerca per rispondere a domande legali utilizzando citazioni dirette e collegamenti a fonti verificate, incluso il Fastcase Cert Citator statunitense Costruire una discussione – Vincent effettuerà ricerche e creerà argomentazioni vincenti a favore o contro le proposte, sulla base di precedenti in giurisdizioni specifiche.

Vincent effettuerà ricerche e creerà argomentazioni vincenti a favore o contro le proposte, sulla base di precedenti in giurisdizioni specifiche. Confrontare la legislazione di diverse giurisdizioni – Cerca nel forum o confronta la legislazione in diversi stati degli Stati Uniti o in diversi paesi

Cerca nel forum o confronta la legislazione in diversi stati degli Stati Uniti o in diversi paesi Divulgazione di questioni legali – Leggi e riepiloga immediatamente i problemi del caso

Leggi e riepiloga immediatamente i problemi del caso Riepiloghi dei titoli principali – Crea rapidamente titoli editoriali per un numero

Crea rapidamente titoli editoriali per un numero Documento come ricerca – Trascina e rilascia un documento e trova automaticamente i precedenti rilevanti senza ulteriori ricerche

Trascina e rilascia un documento e trova automaticamente i precedenti rilevanti senza ulteriori ricerche Autorità rilevanti – Durante la tua ricerca, cerca le entità rilevanti in vLex, inclusi i materiali primari e secondari

Durante la tua ricerca, cerca le entità rilevanti in vLex, inclusi i materiali primari e secondari Vincent per la parola – Accedi a Vincent AI mentre componi da Microsoft Word

Per i professionisti legali, questo è un grande passo avanti nella pratica legale potenziata dall’intelligenza artificiale. “Vincent AI non è solo un nuovo prodotto, è un approccio rivoluzionario che si discosta dal percorso seguito dai giurisprudenziali tradizionali”, ha commentato. Ciad ErgunResponsabile IT presso Davis, Graham & Stubbs, con sede a Denver. “Nel mercato GenAI dinamico e in continua espansione, non siamo solo alla ricerca di innovazione, ma anche di angoli inesplorati. Vincent AI potrebbe essere la nuova possibilità che il settore stava aspettando. Sono molto colpito.”

Nonostante la natura avanzata del nuovo set di strumenti di intelligenza artificiale di Vincent, i professionisti legali lo troveranno più facile da utilizzare rispetto ai tradizionali strumenti di ricerca legale. “La cosa bella di questo prodotto è che gli avvocati lo riconosceranno immediatamente e diranno ‘So di cosa si tratta’, riducendo o eliminando drasticamente qualsiasi curva di apprendimento”, ha spiegato. Scott Rechtshafenazionista e chief knowledge officer di Littler, con sede a San Francisco.

Costruire la fiducia utilizzando l’intelligenza artificiale

Per proteggersi dai rischi di LLM senza restrizioni, le fonti Vincent AI rispondono direttamente dal nostro database completo di fonti legali affidabili, tra cui giurisprudenza, informazioni legali e normative e fonti secondarie. Vincent AI trae le sue risposte solo da casi reali e materiali legali reali, fornendo fiducia e verifica senza precedenti.

Le ampie risorse di vLex, combinate con la funzione di ricerca basata sull’intelligenza artificiale dell’azienda, consentono a Vincent AI di tradurre le domande in linguaggio naturale in una ricerca completa ed esauriente, identificando dati affidabili che una ricerca manuale potrebbe aver perso. Con Vincent AI, i professionisti legali godono di efficienza, accuratezza e approfondimenti legali completi senza precedenti:

Risposte confermate senza allucinazioni: Attraverso riassunti individuali, collegati direttamente ad articoli primari e secondari, Vincent AI ti aiuta a capire esattamente come ogni questione, legge, legge o articolo affronta le tue domande.

Attraverso riassunti individuali, collegati direttamente ad articoli primari e secondari, Vincent AI ti aiuta a capire esattamente come ogni questione, legge, legge o articolo affronta le tue domande. Controllo utente senza precedenti: Mentre la maggior parte dei sistemi limita gli utenti ai casi che presentano, Vincent AI è progettato per l’autonomia dell’utente. I professionisti legali possono eliminare casi o addirittura aggiungerli all’analisi, pur continuando a vedere il testo pertinente delle fonti. Questo livello di controllo non ha eguali nel settore.

Mentre la maggior parte dei sistemi limita gli utenti ai casi che presentano, Vincent AI è progettato per l’autonomia dell’utente. I professionisti legali possono eliminare casi o addirittura aggiungerli all’analisi, pur continuando a vedere il testo pertinente delle fonti. Questo livello di controllo non ha eguali nel settore. Intelligence giuridica globale: Solo con Vincent AI i professionisti legali possono oltrepassare i confini nazionali – ottenere risposte legali rapide e precise – e colmare il divario nella ricerca internazionale e comparativa. Con l’accesso a materiali primari e secondari esclusivi e completi dall’enorme database globale vLex, la ricerca intelligente di Vincent AI garantisce che nessuna ricerca venga lasciata di intentata.

Solo con Vincent AI i professionisti legali possono oltrepassare i confini nazionali – ottenere risposte legali rapide e precise – e colmare il divario nella ricerca internazionale e comparativa. Con l’accesso a materiali primari e secondari esclusivi e completi dall’enorme database globale vLex, la ricerca intelligente di Vincent AI garantisce che nessuna ricerca venga lasciata di intentata. Costruire e confutare argomentazioni: Più che semplici risposte, Vincent AI consente agli utenti di formulare argomentazioni convincenti, sostenere proposte, confutare punti di vista opposti e persino anticipare controargomentazioni.

Ha osservato: “Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova funzionalità, costruita utilizzando la più vasta gamma di informazioni legali al mondo, per rispondere alle domande in modo affidabile e in un modo che nessun altro fornitore può fare”. Robin Chestermann, Responsabile prodotto globale, vLex. “Vincent AI è ora l’unico strumento sul mercato in grado di costruire argomentazioni e rispondere a domande di ricerca in diverse giurisdizioni, utilizzando fonti verificate e personalizzabili per garantire prestazioni responsabili, etiche e accurate”.

Iscriviti alla lista d’attesa

Con la ricerca, il riepilogo e l’aiuto interattivo ora, Vincent AI può identificare documenti rilevanti da tutto il mondo in pochi secondi, creando riepiloghi accurati generando note a piè di pagina chiave e identificando questioni legali chiave, oltre a rispondere a domande di ricerca. Gli studi legali che desiderano essere informati quando saranno disponibili nuove funzionalità Vincent AI possono iscriversi a una lista d’attesa tramite il nuovo programma vLex Insights all’indirizzo www.vlex.com/insights .

A proposito di Felice

vLex è una piattaforma globale di intelligence legale che fornisce ai professionisti legali l’accesso alla più vasta raccolta di informazioni legali e normative da tutto il mondo, il tutto su un’unica piattaforma pluripremiata. In seguito alla fusione con Fastcase avvenuta nell’aprile 2023, vLex ora include i marchi Fastcase, Docket Alarm e NextChapter. Scelto da oltre 2 milioni di avvocati, ricercatori, dipartimenti governativi e scuole di diritto in tutto il mondo, vLex fornisce un accesso completo e intuitivo alla legge in più di 200 giurisdizioni attraverso una piattaforma di ricerca legale intelligente e basata sull’intelligenza artificiale.

vLex è stato riconosciuto dai Legaltech Breakthrough Awards come fornitore globale di soluzioni di ricerca legale 2022 ed è leader nell’intelligenza artificiale e nell’intelligence legale globale. La recente fusione con Fastcase rafforza l’impegno di vLex nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per il settore legale globale, offrendo la più grande libreria legale globale al mondo con oltre un miliardo di documenti legali su un’unica piattaforma, consentendo ai professionisti legali di lavorare in modo più intelligente e trovare approfondimenti pertinenti più rapidamente. Per ulteriori informazioni su vLex, visitare www.vlex.com .

