Vinci alla lotteria con l’aiuto di ChatGPT

Dall’avvento di ChatGPT, sono stati scoperti molti usi per questa nuova IA, capace di scrivere codice, creare tutti i tipi di canzoni o poesie, aiutarci a fare i compiti all’università o in ufficio, e forse anche aiutarci a vincere alla lotteria.

Non c’è dubbio che vincere alla lotteria è casuale, soprattutto quando si tratta di scegliere una serie di numeri ogni settimana per vedere se vincono, ma a volte anche le statistiche possono aiutare, e chiacchierata Lui sa molto di lei.

E ora sembra che un uomo tailandese affermi di aver usato intelligenza artificiale Da ChatGPT per generare i numeri che lo hanno aiutato a vincere alla lotteria.

In particolare, è stato Patthawikorn Boonrin, diventato virale su TikTok, dopo aver condiviso i dettagli di come ha usato un chatbot per generare i numeri che ha usato per giocare alla lotteria e vincere.

Per questo, ha chiesto Bot di chatuna serie di domande ipotetiche, e anche che ha lanciato diversi numeri vincenti precedenti, e con ciò ha fatto i numeri che ha poi giocato alla lotteria.

Ha vinto alla lotteria, ma solo per pochi dollari

Va detto che quando diciamo vincere la lotteriaIn questo caso non si parla di migliaia o milioni di dollari o di euro, ma in questa occasione l’utente ha semplicemente vinto 59$, se questo può essere considerato una vincita alla lotteria.

Qualunque cosa fosse, anche se il premio non era grande, Egli ha detto Una testata locale ha utilizzato in passato questa strategia per generare i numeri della lotteria, ma il chatbot è stato a sua volta avvertito di non affezionarsi troppo al metodo, spiegando che vincere alla lotteria era solo una questione di fortuna.

È molto probabile che d’ora in poi molte persone utilizzeranno ChatGPT per ottenere una nuova serie di possibili numeri vincenti alla lotteria.