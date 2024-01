Livia Chanis è stata nominata a questa posizione

Nubank, la più grande banca digitale dell’America Latina, Con le operazioni in Brasile, Messico, Colombia, annunciato a Livia Shanes è il nuovo amministratore delegato del Brasile.

Chanis ha precedentemente ricoperto il ruolo di direttore nazionale della banca in Brasile e ora si unirà a lui.”Consiglio esecutivo di Nu Holdings, in qualità di amministratore delegato per il Brasile“, secondo quanto si legge in un comunicato della società.

“Quasi la metà della popolazione adulta in Brasile è costituita da clienti Nu e il nostro obiettivo è continuare a far crescere la nostra quota di mercato in vari prodotti, sfruttando al tempo stesso la tecnologia a vantaggio del consumatore.“Opportunità annotata nella nota.

L'amministratore delegato ha iniziato il suo viaggio in Nubank circa quattro anni fa Vicepresidente dei prodotti e Assume la carica di Direttore delle operazioni brasiliane nella seconda metà del 2022.

Durante il suo mandato”Nu Brasil ha acquisito 20 milioni di nuovi clienti e lanciato più di 50 nuovi prodotti e servizi, comprese risorse senza precedenti per gli imprenditori“Lo ha detto la banca.



Nubank ha raggiunto un utile netto record di 303 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2023. Rispetto ai 7,8 milioni di dollari guadagnati nello stesso periodo del 2022.

La banca ha circa 90 milioni di clienti, La stragrande maggioranza si trova in Brasile (85 milioni).

In Messico conta 4,3 milioni di clienti, a cui vanno aggiunti circa 800.000 clienti in Colombia, Questo mese ha ottenuto il permesso di operare come società finanziaria, che le consente di aumentare il suo portafoglio di servizi in quel paese.

