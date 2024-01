Crescere con Microsoft: scopri nuovi pacchetti di funzionalità e aggiornamenti software

Scritto da: Julie Sanford, Vicepresidente GTM dei programmi ed esperienze per i partner.

Ci impegniamo a fornire le risorse e il supporto di cui i nostri partner hanno bisogno per fornire soluzioni straordinarie a organizzazioni e comunità in tutto il mondo. Oggi sono entusiasta di annunciare il lancio di nuovi pacchetti di vantaggi per i partner, ciascuno dotato di vantaggi di prodotti personalizzati, supporto e consulenza progettati per migliorare il successo dei partner.

Sono disponibili tre diversi nuovi pacchetti di vantaggi: I vantaggi del lancio di un partner e i vantaggi fondamentali del successo del partner E Vantaggi estesi per il successo dei partner. Realizzati su misura per soddisfare le diverse esigenze dei nostri partner nelle diverse fasi di crescita, questi pacchetti sono progettati per aiutarti a portare la tua attività al livello successivo. Si integra con i vantaggi della soluzione core ed estesa e con il successo degli ISV già a disposizione dei partner.

Pacchetti di vantaggi adatti a te ovunque tu sia

I pacchetti di vantaggi per i soci rappresentano un approccio completo allo sviluppo dei soci. Che tu stia creando la tua prima soluzione o cercando di espandere le tue capacità, c'è un pacchetto adatto a te. I partner che desiderano promuovere la crescita possono esplorare i vantaggi del lancio dei partner, che consentono loro di scoprire, utilizzare e sperimentare i prodotti Microsoft. Man mano che si espandono, le funzionalità principali di Partner Success forniscono un insieme ancora più solido di strumenti e supporto. Per coloro che sono pronti ad andare ancora oltre, i vantaggi ampliati di Partner Success forniscono la gamma più completa di vantaggi e supporto al prodotto.

I nuovi pacchetti di vantaggi per i partner possono essere acquistati individualmente in aggiunta ai vantaggi esistenti, incluso ISV Success. Oltre a questi pacchetti, i partner sono incoraggiati a differenziare le proprie organizzazioni attraverso… assumere Anche Solutions Partner* è specializzato nel campo delle soluzioni. Oltre ad aiutarti a distinguerti dagli occhi dei tuoi clienti sul mercato, queste offerte sbloccano molti più crediti, postazioni e supporto per Microsoft Azure.

All'interno dei pacchetti di vantaggi per i soci

Dai un'occhiata alla nostra pagina Confronta le offerte Per visualizzare i vantaggi disponibili per ciascun pacchetto di vantaggi per nuovi membri, nonché le informazioni sui prezzi. Tieni presente che l'elenco dei vantaggi non è esaustivo. chiedere consiglio Guida ai vantaggi del programma Microsoft AI Cloud Partner Per un elenco completo dei vantaggi, inclusi i vantaggi delle designazioni e delle specializzazioni di Solution Partner.

Oltre alle funzionalità del prodotto, al supporto e alla consulenza, ogni pacchetto include anche Microsoft Sales Copilot, progettato per massimizzare l'efficienza del team di vendita e migliorare le interazioni con i clienti, e Copilot (in precedenza Bing Chat o Bing Chat Enterprise), che aumenta la produttività attraverso l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale. Quello forte.

Espandi la tua attività con potenti vantaggi e risparmi sui costi

I membri che acquistano un pacchetto di vantaggi sbloccano strumenti essenziali per migliorare le proprie offerte e lo fanno con uno sconto significativo. Con l'accesso a licenze di prodotti on-demand, crediti Azure e supporto tecnico, possono creare, testare e fornire soluzioni ad alte prestazioni e fornire consigli più efficaci sui prodotti ai propri clienti.

Non devono iniziare con le funzionalità di lancio; Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze attuali ed espandi i tuoi vantaggi continuando a crescere con Microsoft. Il nostro approccio flessibile ti consente di acquistare più di un pacchetto (puoi ottenerne fino a uno per ciascuno), assicurandoti di ottenere i vantaggi necessari per migliorare le tue pratiche cloud e IA.

Sfrutta i tuoi vantaggi oggi stesso

Disponibili nei mercati chiave a partire dal 22 gennaio 2024, questi nuovi pacchetti di vantaggi per i partner forniscono un approccio completo, flessibile e scalabile alla crescita e al successo con Microsoft. Entro la fine di marzo 2024, questi pacchetti di vantaggi per i partner verranno estesi per includere la maggior parte delle altre aree geografiche.

Per acquistare un pacchetto di vantaggi per i membri, gli amministratori MPN possono accedere alla pagina Offerte di abbonamento all'indirizzo Centro Partner. Contatta il tuo amministratore MPN oggi stesso per iniziare oppure visita la nostra pagina Confronta le offerte Per saperne di più su questi nuovi entusiasmanti pacchetti.

Rimani aggiornato su altri importanti cambiamenti

Oltre a lanciare nuovi pacchetti di vantaggi per i partner, stiamo apportando modifiche ad altre offerte di valore, comprese nuove designazioni per le soluzioni ISV: Solution Partner* con software certificato** e vantaggi Signature Cloud Support.

Le soluzioni collaborano con etichette software approvate– Durante Microsoft Inspire 2023 (18-19 luglio), Microsoft ha presentato a aggiornare Informazioni sulla futura nomenclatura per le soluzioni ISV. Queste designazioni sono ora note come Solutions Partner con designazioni di software certificato e saranno disponibili per soluzioni software cloud qualificanti. Quando i partner diventano Solution Partner con software certificato, indicano ai clienti che la loro soluzione soddisfa gli standard tecnici di interoperabilità con Microsoft Cloud e dimostra una comprovata esperienza di successo dei clienti. Per i partner che sviluppano software, spesso definiti fornitori di software indipendenti (ISV), le designazioni di software certificato offrono l'opportunità di comunicare meglio con i clienti alla ricerca di soluzioni software e ottenere ulteriori vantaggi da Microsoft.

Queste designazioni distinguono le soluzioni software dei partner nei settori ad alta domanda e aiutano i clienti a identificare soluzioni software affidabili che soddisfano le loro esigenze. Questo spettacolo è attualmente in anteprima privata. Condivideremo maggiori informazioni sulle designazioni dei programmi approvati a marzo.

Vantaggi del supporto cloud premium aggiornati: la funzionalità Premium Cloud Support (SCS) del Microsoft AI Cloud Partner Program ha fornito supporto cloud illimitato ai partner idonei, favorendo una crescita significativa e offrendo un valore eccezionale al nostro ecosistema di partner. Come risultato della nostra valutazione periodica delle condizioni di mercato e del panorama competitivo, abbiamo implementato un cambiamento nelle offerte di vantaggi di SCS.

A partire dal 1 luglio 2024, in occasione del tuo anniversario, il vantaggio per incidenti SCS è disponibile per i partner che hanno ottenuto la designazione di Solution Area Partner o che hanno precedentemente acquistato un pacchetto di vantaggi legacy Gold o Silver e sarà limitato a 50 incidenti all'anno. Questa modifica entrerà in vigore quando i partner rinnoveranno la designazione di Solution Partner o il pacchetto di vantaggi legacy dopo il 1° luglio 2024. Maggiori dettagli verranno condivisi nei prossimi mesi.

Inizia oggi

Il nostro impegno nel dare maggiore potere ai nostri partner rimane forte e questi annunci rappresentano un’importante pietra miliare verso il mantenimento di tale promessa. Che tu stia introducendo una nuova offerta sul mercato o espandendo le tue capacità esistenti, i nostri nuovi pacchetti di vantaggi per i partner, combinati con offerte esistenti come ISV Success, sono progettati per funzionare per te, ovunque tu sia nel tuo viaggio.

Dichiarazione di non responsabilità di Microsoft

*Per “Solutions Partner” si intende un'azienda che è membro del programma Microsoft AI Cloud Partner e può fornire software, servizi e/o soluzioni ai clienti. Riferimento a un “Partner di soluzioni” in qualsiasi contenuto, materiale, risorsa, proprietà web, ecc. Qualsiasi designazione associata non deve essere interpretata come offerta, approvazione, garanzia, dimostrazione di efficacia o funzionalità, impegno o qualsiasi altra dichiarazione o garanzia da parte di Microsoft. Tutte le decisioni riguardanti le vostre esigenze aziendali, incluse ma non limitate a strategie, soluzioni, selezione dei partner, implementazione, ecc., sono di esclusiva responsabilità della vostra azienda.

**La certificazione è (1) specifica per l'interoperabilità della soluzione con i prodotti Microsoft e (2) basata sull'autocertificazione del proprietario della soluzione. Le soluzioni vengono approvate solo a partire dalla data in cui la soluzione è stata esaminata. Le funzionalità e le capacità della soluzione sono controllate dal proprietario della soluzione e potrebbero essere soggette a modifiche. L'inclusione di una soluzione sul mercato e qualsiasi designazione di questo tipo non deve essere interpretata come un'offerta, approvazione, garanzia, dimostrazione di efficacia o funzionalità, impegno o qualsiasi altro tipo di dichiarazione o garanzia da parte di Microsoft. Tutte le decisioni riguardanti le esigenze della tua azienda, incluse ma non limitate a strategie, soluzioni, selezione dei partner, implementazione, ecc., sono di esclusiva responsabilità della tua azienda.