Il proprietario di Sports Direct ha completato l'acquisizione del marchio sportivo Wit Fitness

Fraser ingrossa il suo portafoglio. Il gruppo britannico ha acquisito l'azienda di moda sportiva Wit Fitnessche si aggiunge a un elenco di rivenditori sportivi di proprietà del gruppo, tra cui Sports Direct, Evans Cycles, Everlast, USA Pro e Slazenger.

Wit Fitness dispone anche di un proprio centro fitness nella zona di St Paul a Londra e offre piani di allenamento sulla sua piattaforma online.

James France, CEO di Fraser, ha dichiarato: “Questa acquisizione supporta la nostra ambizione di diventare un rivenditore leader di articoli sportivi a livello mondiale, aggiungendo un altro marchio sportivo leader all’ecosistema del Gruppo Fraser, e non vediamo l’ora di investire nel futuro successo di questo marchio riconosciuto a livello mondiale. “. Acquisti di gruppo.

Nel corso degli ultimi mesi l'azienda ha messo in atto una serie di acquisti, attraverso i quali… Ha aggiunto marchi come Topgrade Sportswear o Philip Browne al suo portafoglio, precedentemente di proprietà di JD Sports. Inoltre, Frasers ha firmato un anno fa un accordo con JD Sports per l'acquisizione dei suoi marchi amato Come Cricket, Tessuti, Scotts, Giuliu e Choice.

in dicembre Il gruppo acquisisce John Anthony, azienda specializzata nella moda maschileche ha cinque stabilimenti nel sud del Regno Unito.

Fraser's, guidata da Mike Ashley in qualità di CEO, ha mosso i primi passi nel 1982 nel Regno Unito, sotto il nome di Sports Direct. La società ha cambiato nome in Frasers Group nel 2019 dopo aver preso il controllo dei grandi magazzini House of Fraser.

Il volume delle vendite del gruppo britannico ha raggiunto 5.565 milioni di sterline nell'anno fiscale 2022In crescita del 16% rispetto all'anno precedente, e ha raggiunto i suoi risultati grazie alla vendita di immobili. Il suo portafoglio di marchi comprende il marchio di boxe Everlast, il sarto di Savile Row Gieves&Hawkes, Missguided e I Saw It First.