Il miliardario Jeff Bezos usa ancora il suo primo ufficio, che ha costruito con una porta

Su Instagram, la partner pioniera della tecnologia Lauren Sanchez ha mostrato che sta ancora lavorando nel suo primo ufficio (Reuters/@laurasanchez)

Jeff Bezos, il miliardario fondatore di Amazon, è noto per la sua ingegnosità e per le sue decisioni che riflettono la filosofia dell'austerità, anche nei più piccoli dettagli della sua vita quotidiana. Un chiaro esempio di questo approccio è la scelta dei mobili per ufficio: una scrivania composta da un'anta, simbolo di economia e praticità.

Nonostante abbia fondato una delle aziende più costose al mondo e abbia accumulato una fortuna stimata in 184 miliardi di dollari USA, Bezos Utilizza ancora uno dei primi uffici che ha costruito negli anni '90, che è stato costruito all'aperto per risparmiare risorse fin dall'inizio Amazzonia.

Questo fatto è stato recentemente condiviso da la sua fidanzata, Lauren Sanchezattraverso una pubblicazione in InstagramDove Bezos viene mostrato mentre lavora alla sua caratteristica scrivania fatta di ante.

Sanchez ha espresso la sua eccitazione nel trovare il suo partner lavorare nello stesso tipo di uffici che ha utilizzato fin dalla fondazione dell'azienda, sottolineando che quei primi uffici fanno ancora parte della sua vita quotidiana ed evidenziano il significato dietro impegno e dedizione continui.

secondo Interessato al commercioL'ufficio con porta, immaginato da Bezos nel 1995, un anno dopo aver fondato il colosso dell'e-commerce, è stata la soluzione emersa da una visita a… Deposito domestico.

Dopo aver realizzato che le ante erano più economiche delle scrivanie tradizionali, decise di acquistarne una e di aggiungere le gambe. secondo Nico Lovejoyuno dei primi dipendenti dell'azienda, disse che queste scrivanie erano primitive e alquanto instabili, richiedevano persino del cartone sotto le gambe per livellarle.

Questo oggetto è diventato un simbolo di cultura Amazzonia Il suo valore fondamentale è l’economia. Nel corso degli anni, l'idea della porta-scrivania è stata abbracciata da migliaia di lavoratori in tutto il mondo, mantenendo lo spirito di soluzioni pratiche ed economiche che ha caratterizzato gli inizi dell'azienda.

Marco RandolphIl primo amministratore delegato dell'azienda Netflix, Lo ha rivelato Bezos Ha spiegato che questi uffici erano un “messaggio deliberato”, un modo per comunicare che l’azienda dà priorità alla spesa per ciò che riguarda direttamente i clienti, piuttosto che alla spesa per lussi non necessari.

Il magnate della tecnologia continua a dare l'esempio della sua semplicità, attenzione all'efficienza e non cedere al lusso, almeno in ufficio (@laurensanchez)

Il miliardario che ha lasciato il suo incarico Amministratore delegato A Amazzonia Nel 2021, ha trascorso l'estate del 2023 navigando sul suo yacht da 500 milioni di dollari e visitando varie destinazioni. Tuttavia, pur godendo della sua enorme ricchezza e nonostante gli scandali o le sfide che ha dovuto affrontare, l'umile immagine di… Bezos Il lavoro davanti alla sua porta serve a ricordare i principi che hanno guidato il suo viaggio: austerità, innovazione e costante attenzione al futuro.

New York Post Ha osservato che la scrivania è una potente testimonianza del detto: “Da dove veniamo definisce chi siamo” e, nel caso di Bezos, questo semplice oggetto di legno simboleggia l'inizio di ciò che Amazon è diventata oggi, pur mantenendo le radici del suo organizzazione viva. E il spirito Per lavoro penso sempre al primo giorno.