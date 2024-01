Nuove opportunità nel settore immobiliare: come investire a Miami in soli quattro passaggi

Piscina e spazio relax presso Sorrento Villas (Rext)

Conosciuta in tutto il mondo per il suo grande fascino climatico e naturale, Miami Continua ad attrarre persone da tutto il mondo. Le sue temperature calde tutto l'anno e le ampie spiagge con mare limpido si aggiungono al ricco mix culturale costruito dalla sua diversificata comunità latina.

Selezionato da Messi Proseguendo la sua carriera – dopo la sua partenza dal Paris Saint-Germain – la Città del Sole è stata incoronata la città preferita dell'America Latina non solo da visitare ma anche da investire.

in questo contesto, Rext – azienda leader nella tokenizzazione immobiliare – ha creato un sistema che consente l'accesso a immobili in zone desiderabili, come Miami Beach, in modo semplice, con un investimento iniziale inferiore e la possibilità di un ritorno in dollari.

Camere con splendida vista (Rext)

Proposta aziendale Immobiliare Consiste nel semplificare con pochi clic il complesso processo di investimento immobiliare. Tradizionalmente, investire nel settore immobiliare negli Stati Uniti comportava una serie di passaggi burocratici complessi, come l’assunzione di servizi legali e contabili per costituire una società per la sua gestione attiva.

in questo modo, Rext Rimuove molte di queste barriere CodificaÈ un meccanismo che converte la proprietà in… Simboli Oppure frazioni digitali che possono essere ottenute facilmente e velocemente e rappresentano la partecipazione dell’investitore nella società proprietaria dell’immobile.

“REXT si propone di democratizzare gli investimenti immobiliari, consentendo a più di 100 milioni di persone in America Latina di partecipare al mercato immobiliare statunitense, che fino ad ora era destinato solo a poche persone a causa delle elevate barriere all'ingresso”, ha affermato Bruno Drobeta. Co-fondatore e amministratore delegato di Rext.

Sorrento Villas si distingue come una delle strutture iconiche di Miami (Rext)

Ville Sorrentini È l'opportunità di investimento unica all'interno della piattaforma Rext. Questo è un hotel a Miami Beach Che è in fase di ampliamento e completamente ristrutturato.

Il progetto prevede l'ampliamento e l'ammodernamento di una struttura alberghiera con l'obiettivo di trasformarla in un complesso boutique contenente 49 suite, con mezzo di conforto Come un balcone e una piscina, a pochi metri dalla spiaggia.

“Miami ora non è più solo una destinazione balneare e per lo shopping turistico, è diventata anche l'unica città negli Stati Uniti ad ospitare tutti i tornei sportivi del mondo e si prepara persino a essere una delle città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA, ” Ha spiegato Drobeta. “La Coppa del Mondo FIFA 2026 attira più turismo e investimenti, il che rappresenta una crescita nella capitalizzazione degli investimenti immobiliari.

Camere progettate per il divertimento tutto l'anno (Rext)

Con il suo piano di investimenti, Rext Non si pone esclusivamente come facilitatore dell’accesso al mercato immobiliare stato unitoma offre anche agli investitori latinoamericani la diversificazione del proprio portafoglio a partire da importi di investimento inferiori.

Bruno Drobeta ha dichiarato: “Le Sorrento Villas sono un'opportunità di investimento che fornisce una redditività stimata superiore al 15% annuo, con rendimenti mensili, che rappresenta una pietra miliare nel mercato immobiliare per gli investitori in America Latina.”

COSÌ, Rext Non solo fornisce un’interessante opportunità di investimento, ma apre anche un percorso facile affinché i risparmi possano attraversare il confine e diventare parte del mercato immobiliare americano.

