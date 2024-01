L'intelligenza artificiale generativa nel settore delle telecomunicazioni: accordo GSMA e IBM

IL GSMA E IBM Annunciata una nuova cooperazione a sostegno dell'accreditamento e delle competenze L’intelligenza artificiale generativa nel settore delle telecomunicazioni Lanciando il programma di formazione a riguardo Offerte GSMA E il programma di intelligenza artificiale generativa Fonderia GSMA.

Intelligenza artificiale avanzata GSMA

Nello specifico, il programma di formazione mira a sviluppare competenze, incoraggiare l’innovazione e sostenere la diversità dei professionisti. Mira a preparare i leader delle telecomunicazioni per l’era dell’intelligenza artificiale, a ridurre le lacune di competenze nel settore delle telecomunicazioni e a fornire ai membri le competenze e le conoscenze per aiutare Sfrutta in modo efficace le tecniche di intelligenza artificiale generativa con Watsonxla piattaforma dati e AI di IBM con assistenti AI.

Questa iniziativa coprirà una vasta gamma di argomenti, dai principi di base dell’intelligenza artificiale alle applicazioni specializzate della generazione dell’intelligenza artificiale nelle comunicazioni. Per garantire la partecipazione del maggior numero di partecipanti le sessioni si terranno a Uffici IBM Nel 2024, in cinque località in tutto il mondo, tra cui Dubai, Londra, Messico, New York e Seul, il programma sarà offerto online e disponibile in più lingue.

A sarà disponibile Versione digitale Per aiutare ad affrontare sia la strategia aziendale che le basi tecnologiche dell’intelligenza artificiale generativa. Questo programma sfrutterà IBM Watsonx per fornire formazione pratica progettata per fornire ad architetti e sviluppatori una profonda conoscenza pratica su questa innovazione.

IA genetica della fonderia GSMA

Questa proposta Fornirà ai membri GSMA l'accesso a Watsonx. Questa piattaforma mira ad aiutare gli operatori delle telecomunicazioni a esplorare casi d’uso innovativi dell’intelligenza artificiale specifici del settore, consentendo ai membri di migliorare la leadership in termini di costi, la crescita dei ricavi e migliorare l’esperienza del cliente. Nell'ambito della collaborazione in corso, GSMA Foundry e IBM condurranno una serie di… Programmi e sfide industriali per la generazione di intelligenza artificiale Investigare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa in diverse aree funzionali di un fornitore di telecomunicazioni.

Colmare il divario nell’adozione dell’IA

Attraverso questi programmi, le aziende mirano a colmare il divario in termini di competenze, formazione e strumenti di intelligenza artificiale, supportando l’impegno della GSMA nei confronti degli operatori di tutte le dimensioni in tutto il mondo.

Non invano, quest'ultimo Indice di adozione dell'intelligenza artificiale IBM Rivela che il 40% delle aziende di telecomunicazioni intervistate sta esplorando o sperimentando l’intelligenza artificiale generativa e il 45% di loro ha accelerato la propria implementazione.

Inoltre, la ricerca di intelligence GSMA mostra anche che mentre il 56% degli operatori intervistati sta testando attivamente soluzioni di intelligenza artificiale generativa (a un ritmo più veloce rispetto a qualsiasi altra tecnologia prioritaria), La sua adozione è meno frequente tra gli operatori medi e piccoli Richiesto.

Attraverso questa iniziativa, GSMA e IBM mirano a dare potere agli operatori, compresi quelli che li supportano Le società meno connesse al mondoSpiegano che stanno sfruttando questa tecnologia e “sviluppando nuove soluzioni innovative e complete per aiutare a connettere le persone nella comunità che non sono ancora connesse a Internet”.

Qual è il contributo dell’intelligenza artificiale generativa al settore delle telecomunicazioni? L’intelligenza artificiale generativa ha un enorme potenziale per contribuire a migliorare tutti i tipi di processi e il coinvolgimento dei clienti. Nello specifico, può aiutare a trasformare il servizio clienti, l'IT e l'ottimizzazione della rete, a tutti i livelli Automazione Può essere di grande aiuto per aumentare l’agilità e l’efficienza.

“Attraverso il loro impegno nello sviluppo delle competenze e della formazione sull’intelligenza artificiale nel settore delle telecomunicazioni, GSMA e IBM vogliono consentire agli operatori di rete mobile di fornire servizi migliori e, in definitiva, aiutare più persone a beneficiare della connettività digitale”.

“L'intelligenza artificiale offre all'industria delle telecomunicazioni e alle comunità che serve enormi opportunità per lanciare nuovi servizi e migliorare la connettività e l'esperienza dei clienti. Nel complesso, si stima che l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire con 15,7 trilioni di dollari all'economia globale entro il 2030.” Alex Sinclair, Direttore tecnico della GSMA. “Tuttavia, è essenziale che l'intelligenza artificiale sia democratizzata per garantire che tutte le parti del settore delle comunicazioni e i suoi clienti, ovunque si trovino nel mondo, ne traggano vantaggio. Fornire agli operatori l'accesso a strumenti e approfondimenti di intelligenza artificiale, insieme alle competenze, all'accesso e alle opportunità necessarie la formazione è fondamentale per raggiungere questo obiettivo”.

“In qualità di leader globale nell’intelligenza artificiale aziendale, IBM fornirà un supporto fondamentale per questa formazione per il settore delle telecomunicazioni attraverso questa collaborazione con GSMA”, aggiunge. Steven Rose, amministratore delegato, IBM Global Industries. “L’intelligenza artificiale generativa può creare enormi opportunità per i fornitori di servizi di comunicazione che cercano di migliorare le loro operazioni esistenti e noi, come GSMA, miriamo a introdurre questa tecnologia nel settore, che è ciò che rendiamo possibile attraverso Watsonx”, conclude.