Republic Bank continua la sua politica di riduzione del prezzo del denaro: scende dal 13% al 12,75%

Nella sua prima riunione del 2024, la Banca della Repubblica continua la sua politica di riduzione del prezzo del denaro. Riduce i tassi di interesse dal 13% al 12,75%, la seconda riduzione consecutiva dopo il picco del 13,25% mantenuto per quasi tutto il 2023. Ciò indica la fiducia che il calo dell’inflazione continuerà, che a dicembre ha aggiunto nove mesi per abbassare questo numero. Per chiudere lo scorso anno al 9,28%.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca centrale ha spiegato nel comunicato ufficiale che la sua decisione è stata influenzata dal fatto che gli analisti di mercato si aspettano un calo dei prezzi più rapido rispetto a un mese fa. “L’indagine mensile della banca tra gli analisti ha mostrato che, in media nel campione, le loro aspettative di inflazione a un anno sono scese dal 5,7% al 5,2% e le aspettative di inflazione a due anni sono scese dal 3,8% al 3,6% tra dicembre e gennaio”. Il documento dice.

Allo stesso tempo, sottolinea che ci sono sfide per mantenere la rotta. Il rapporto sottolinea specificamente gli aumenti del salario minimo, gli aggiustamenti dei prezzi regolamentati come quelli del carburante o dei servizi pubblici e l’impatto incerto di El Niño.

