“Crediamo ancora che ci sia valore nel reddito fisso per gli investitori a lungo termine”.

Raffaello ThawneResponsabile delle strategie di mercato dei capitali presso l’azienda Capitale di TikehauParla dei rischi più importanti nel contesto attuale, come l’inflazione e la recessione, e si concentra sulle opportunità di investimento che possono esistere nel reddito fisso.

D: In poco meno di un anno si è passati da una politica monetaria accomodante a una politica antinflazionistica più restrittiva: che effetto pensa abbia sull’economia e sui mercati?

R: Per decenni, la redditività aziendale è stata trainata da tassi di interesse costantemente bassi, risultato di anni di politiche monetarie altamente accomodanti. Successivamente, I premi di rischio sono stati ridotti ai livelli massimi, osservato alla fine del 2010. Questa mancanza di differenziazione tra classi di attività significa sempre più che i rendimenti possono essere ottenuti principalmente attraverso un’appropriata allocazione delle attività.

Poi è arrivato il 2022 ed è stata una svolta. Ora Potremmo entrare in un ciclo di crescita Sarà più basso strutturalmente, l’inflazione sarà più costante e i tassi di interesse più alti di prima. Questo fenomeno dovrebbe portare alla dispersione: l’asset allocation come motore chiave della performance sarà probabilmente insufficiente.

Nel breve termine, questa dislocazione è una fonte di opportunità, ma identificarla richiede a Approfondita analisi fondamentalesia finanziariamente che esternamente. A lungo termine, è molto probabile che seguirai gli eventi recenti (in particolare la pandemia e il conflitto tra Ucraina e Russia) Cambiando in modo permanente il nostro modo di vivere e il funzionamento delle nostre economie.

Egli dovrebbe Mostra i megatrend che stanno catturando la maggior crescita In un mondo in cui questo sarebbe molto più raro. In ogni caso, nel breve e nel lungo termine, l’analisi fondamentale sarà la chiave per scegliere gli asset giusti e trovare le performance in questa nuova era che si sta aprendo davanti a noi.





D: Credi che una recessione sia inevitabile o c’è spazio per un “atterraggio morbido” come dicono la Fed e la BCE?

R: Aspettati Quando la stagnazione è un esercizio difficile, Testimonia anche quanto sia stato sbagliato il consenso degli analisti negli ultimi anni. È più realistico determinare la misura in cui i prezzi e le valutazioni delle attività riflettono i rischi di recessione.

Dopo il recente rally degli asset rischiosi, è difficile entusiasmarsi per le attuali valutazioni degli asset. Sebbene vi siano disparità e continuiamo a vedere sacche di gravità in alcune asset class, non siamo impressionati, perché per la maggior parte le valutazioni divergono in modo significativo da livelli storicamente coerenti con il rischio di recessione. In altre parole, il mercato sembra scontare interamente uno scenario ribassista debole e Gli investitori potrebbero essere danneggiati se si materializzasse lo scenario di una recessione più profonda.

D: Teme l’insorgere di rischi nel mercato del credito? Questo “avvertimento” è già stato visto nel Regno Unito …

Segue la nostra opinione Poiché l’inflazione che colpisce le nostre economie mantiene una guida strutturale, La resistenza apparirà a breve e medio termine. Pertanto, il margine di delusione per l’attuale tendenza de-inflazionistica è ampio: dopo il recente rally, siamo cauti sui rischi di duration.

Tuttavia, si può affermare che i tassi di interesse, più in generale, durante gli ultimi 12 mesi. Probabilmente, il prezzo di questa asset class è più negativo, il che a sua volta crea nuove opportunità: oggi, il denaro può essere investito in alcuni settori di questo mercato a livelli di valutazione interessanti.





D: Quali sono i migliori asset a reddito fisso in grado di offrire le migliori opportunità?

R: Il mercato del reddito fisso ha resistito a un’enorme serie di risultati negativi nell’ultimo anno. I rendimenti sono ora a livelli che non si vedevano da anni, o talvolta da decenni. Anche se lo pensiamo Il rally del mercato nel 2023 è stato molto forte e velocee vogliamo essere pazienti con le nostre allocazioni, e continuiamo a credere che ci sia valore nel mercato per gli investitori a lungo termine.

All’interno di questo spazio, la recente sottoperformance dell’investment grade solleva interrogativi. In tempi di stress economico, non ha senso Gli emittenti identificati come dotati di qualità potrebbero rimanere indietro rispetto al mercato più ampio. Tuttavia, il vantaggio aggiuntivo dei declassamenti e del rischio di credito è limitato, in particolare con gli alti tassi di insolvenza e la crescente incertezza economica. Nell’area Investment Grade, ci concentriamo sulla riduzione del rischio di duration, Il percorso dei tassi di interesse è al momento incerto E le curve sono piuttosto piatte in questo momento.

Inoltre, siamo stati molto concentrati sullo spazio finanziario secondario. Queste obbligazioni emesse dalle banche europee hanno sottoperformato e sono tra le valutazioni più distorte della loro storia. Questo La sottoperformance è arrivata in un momento in cui i bilanci delle banche erano i più forti della loro storiaI risultati e la redditività delle banche erano flessibili e l’ammontare degli accantonamenti per far fronte a un possibile aumento I prestiti in sofferenza sono grandi. Con valutazioni basse e solidi fondamentali, riteniamo che ora sia il momento giusto per investire in questo settore.