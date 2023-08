La fiducia degli investitori tedeschi migliora leggermente ad agosto

La fiducia degli investitori tedeschi ZEW è leggermente migliorata ad agosto dopo Discesa di luglio Nonostante il suo peggior voto la situazione attuale affiliato economia tedesca.

Il Leibniz Center for European Economic Research (ZEW, per l’acronimo tedesco), meglio noto come ZEW Index, si è attestato a -12,3 punti ad agosto rispetto ai -14,7 punti di luglio, e ha proseguito per il quarto mese consecutivo in territorio negativo. .

Nonostante questo miglioramento dell’indice di fiducia, la valutazione dell’attuale situazione economica fatta dagli investitori tedeschi è nuovamente peggiorata a -71,3 punti, rispetto ai -59,5 punti di luglio, I peggiori dati da ottobre 2022.

“Gli esperti del mercato finanziario prevedono una leggera ripresa della situazione economica entro la fine dell’anno. Tuttavia, queste aspettative elevate devono essere viste nel contesto di una valutazione molto peggiore dell’attuale situazione economica in Germania”, ha dichiarato Achim Wambach in una nota. . . Presidente ZEW.

Secondo questo sondaggio, gli investitori tedeschi in generale, Non aspettarti ulteriori aumenti dei tassi di interesse Nell’Eurozona e negli Stati Uniti le prospettive economiche per quest’ultimo Paese sono nettamente migliorate, fattori che, secondo Wambach, contribuiscono a migliorare le prospettive per la Germania.

D’altra parte, l’indice ZEW mostra che i sentimenti degli esperti dei mercati finanziari sono favorevoli sviluppo economico nella zona euro Nettamente migliorato ad agosto, da -12,2 punti di luglio a -5,5 punti di agosto.

Anche , Indice di condizione dell’Eurozona Nell’ottavo mese dell’anno è aumentato di 2,4 punti, portandosi a -42 punti.