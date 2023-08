Qual è la forza finanziaria delle banche della zona euro?

In uno degli ultimi rapporti della Banca centrale europea (Bce), che analizza il Lo stato delle principali banche dell’eurozonaPessime previsioni per il futuro delle banche spagnole in caso di rallentamento economico.

L’obiettivo principale della Banca centrale europea è quello di raggiungere la stabilità dei prezzi nella zona euro, in altre parole, mantenere l’inflazione al di sotto del 2% (Oggi si attesta a circa il 5,5% a/a).

Per raggiungere questo equilibrio, l’organismo europeo dispone di strumenti come tassi di interesseIL Acquisto di beniindicatori circa L’orientamento della politica monetaria o operazioni con obiettivi specifici.

La Banca centrale europea sta guardando principalmente coefficienti patrimonialiche sono quelli che misurano i fondi che una banca deve essere in grado di far fronte a possibili imprevisti futuri.

coefficienti patrimoniali

A seconda del tipo di capitale, esistono diversi rapporti per misurare la solvibilità. Il più utilizzato e il più affidabile è il cosiddetto Capitale ordinario di livello 1 (CET 1)costituito dal capitale iniziale (prevalentemente azioni ordinarie e riserve), al quale si aggiungono azioni privilegiate e strumenti combinati.

Complessivamente, l’indice CET1 di 111 banche della zona euro è salito al 15,53% nei primi quattro mesi del 2023, rispetto al 15,38% del trimestre precedente. Da parte sua, la Spagna mostra il peggior rapporto di capitalizzazione, al 12,71%Rispetto alle banche belghe, tedesche, francesi e persino lettoni, che superano il 15%.

Un altro strumento per analizzare la redditività finanziaria è “rendimento del capitale proprio”conosciuto come CAPRIOLO. È un indicatore utilizzato per misurare la redditività di un’impresa e il rapporto tra utile netto e numero di fondi propri.

Lui Il rendimento del capitale proprio è aumentato al 9,56% nel primo trimestre del 2023Mentre nel 2022 ha raggiunto solo il 7,68%. Questo notevole aumento A causa dell’aumento del risultato operativo delle bancheche a sua volta deriva da un aumento degli interessi e da una diminuzione degli accantonamenti.

Tuttavia, Se confrontiamo i dati del ROE per banca, notiamo molte differenze. Per le banche greche (11,35%), italiane (13,13%), portoghesi (14,44%) e lituane (29,63%), questo indicatore era molto più alto che per le banche olandesi (11,13%), irlandesi (8,78%), francesi (7,60%) e tedesco (6,42%) ).

Situazione bancaria spagnola

Da parte sua, la Banca centrale europea ha presentato dati che dimostrano che in caso di rallentamento economico, Le banche spagnole si troveranno in una posizione negativa e il loro indice di solidità finanziaria scenderà al minimo. Entità come Sabadell, Abanca o BBVA si troveranno in una situazione molto difficile dato che il livello CET1 nel 2023 è solo del 10%.

Appena kutxabank Manterrà il CET1 superiore a quello richiesto dalla BCE in caso di uno scenario economico avverso. coefficiente di solvibilità del 14,83%molto superiore al 10,70% richiesto dall’ente europeo.