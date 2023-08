La convergenza guida la domanda di alloggi a Nuevo León: IDEI

Città del Messico – L’arrivo delle aziende spostando le filiere produttive nel nord del Paese, Conosciuto come near transport, genera nuove opportunità in altri settori come la casaSecondo la Monterey International Investment Corporation (IDEI).

“Quello che vediamo è questo Oltre al dividendo demografico Tutta questa vicinanza ti portaNon c’è bisogno di alloggio “Se non costruiamo su questa esigenza che esiste per queste aziende, ci sarà un punto in cui le aziende che lavorano con loro non vorranno venire”, ha affermato Jorge Martinez, Vice President of Operations di IDEI.

In una conferenza con i media a causa della risonanza del posizionamento di a Green bond per 800 milioni di pesos messicani alla Borsa messicanaMartinez ha affermato che sebbene non siano progetti diretti vicino al confine poiché si concentrano sull’edilizia abitativa, sono il risultato dello stesso trasporto che arriva in città.

Idi nota Il fabbisogno abitativo raggiungerà 500.000 aziende entro i prossimi dieci anni. “Abbiamo avuto migrazioni molto forti verso nuovo leone. È stato un problema in cui ci concentriamo sul tentativo di soddisfare la domanda che c’è. “Ecco perché ci concentriamo sulla parte residenziale”, ha affermato il presidente del Consiglio IDEI Alberto de la Garza Evia.

Internacional de Inversiones (IDEI) è una società che sviluppa progetti immobiliari sostenibili. La società ha realizzato progetti immobiliari come uffici, case e centri commerciali in Nuovo León, Texas Stato unito; Inoltre, gestisce il capitale degli investitori e Uffici familiari In fondi privati ​​di oltre $ 13.000 milioni di pesos messicani.

IDEI ha emesso green bond a fine giugno. Questo collocamento, che fa parte di un programma approvato di 2.500 milioni di MXN, viene effettuato in due serie, entrambe sostenute dall’International Finance Corporation, il braccio della Banca Mondiale focalizzato sul settore privato, con una garanzia azionaria del 50%.

E con le risorse ottenute, azienda Finanzierà la costruzione di ulteriori metri quadrati nello sviluppo di proprietà certificate LEED e EDGE Si concentrano sull’obiettivo di un’efficienza energetica compresa tra il 20% e il 40%, secondo il loro prospetto di assunzione.

“C’è un impegno da parte dell’International de Inversion per costruire 400.000 metri quadrati con certificati verdi nei prossimi cinque anni, e destiniamo questo premio a progetti verticali e orizzontali”, ha affermato.

Gli analisti hanno riferito che ce ne sono alcuni Infrastrutture e sfide delle risorse naturali Per sfruttare appieno i vantaggi del quasi ritardo. in giro acqua ed energia. De la Garza ha spiegato che il governo di Nuevo León ha avviato lavori infrastrutturali in modo che entro la fine di quest’anno la città di Monterrey possa essere rifornita e garantire la crescita nei prossimi 50 anni.

“In termini di energia, siamo con le autorità federali e locali per lavorare sodo e ottenere abbastanza energia, ma siamo molto positivi”, ha spiegato il direttore.

per adesso, IDEI prevede di espandersi in altre città del Messico. Secondo il presidente del consiglio di amministrazione di IDEI, si concentreranno sul mercato di Guadalajara, Bajío, León o Querétaro; e tijuana.

“Vediamo, e penso che nei prossimi 24-36 mesi, dovremo ripetere il processo che abbiamo avuto a Monterrey”, ha detto.

Martinez ha dichiarato che cercheranno di tornare in borsa per sfruttare le risorse di questo programma nei prossimi tre o cinque anni.