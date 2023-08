A tempo determinato: quanto guadagnerò se deposito $ 10.000, $ 50.000 o $ 100.000 a un tasso annuo del 118%

Un tasso annuo nominale del 118% a tempo determinato genera un ricavo mensile del 9,7% per il pubblico al dettaglio (Adrián Escandar)

Dopo l’inatteso risultato elettorale della commissione e l’immediata decisione di alzare il dollaro ufficiale, la Banca Centrale ha deciso di alzare di un’ampia percentuale il tasso di interesse per periodi fissi. Dalla scorsa settimana, il tasso di riferimento annuo nominale, che a sua volta funge da minimo per le scadenze fisse, è un 118% nominale annuo, che lo pone al di sopra del 97% in vigore da maggio.

Potresti essere interessato: La svalutazione in 15 giorni ha preso la performance del periodo specificato in quattro mesi

In questo modo, tutti i termini fissi di 30 giorni depositati da individui con meno di 30 milioni di pesos genereranno un rendimento annuo nominale del 118%, che equivale a un rendimento mensile effettivo del 9,7%. Il nuovo tasso annuo applicabile, che si applicherà in caso di rinnovo a tempo determinato comprensivo del reinvestimento degli interessi per 12 mesi consecutivi, è ora del 209%.

Con questo nuovo grafico dei tassi, la domanda chiave è come l’interesse mensile del 9,7% si confronta con l’imminente inflazione. Il tasso di inflazione a giugno era sceso al 6%. Gli analisti stimano il rapporto di luglio, che sarà pubblicato martedì 15 del mese, tra il 7 e l’8 per cento. Per il mese di agosto, dopo il rialzo del dollaro, si prevede un netto rialzo degli indici.

In questo contesto, è conveniente prendere in considerazione il risultato dell’immettere un importo a tempo determinato, l’importo degli interessi che si possono ottenere e se questo rendimento viene guadagnato o perso di fronte all’aumento dell’inflazione.

La Banca Centrale obbliga le banche a pagare loro un nominale annuo del 118% depositi per un mese. Questa cifra, esclusivamente per la vendita al dettaglio da depositare termine fisso di 30 giorni, Significa un rendimento diretto del 9,7% in un mese. In altre parole, un risultato che ha superato il dato dell’inflazione di luglio ma non si sa come si comporterà rispetto al risultato di agosto.

Potresti essere interessato: Il prezzo di un gallone di benzina chiuderà nel 2023 vicino a $ 16.000

La crisi dei cambi, che oggi ha liberato il dollaro a quasi 700 pesos, mette in dubbio se il tasso di interesse possa superare l’evoluzione del cambio nel medio termine. Il fatto è che date le aspettative di inflazione per i prossimi mesi, il Una media interessi sui depositi tempo determinato Avrà difficoltà a superare l’aumento dei prezzi e un aumento del dollaro.

Pertanto, i rendimenti di stato stazionario hanno il potenziale per mitigare l’impatto dell’inflazione nel medio termine, anche se in modo molto limitato. Ma cosa significa questo in termini di rendimenti nominali? Quale importo si può ottenere in termini di risultati misurati in pesos con risparmi di questo tipo depositi?

a tempo determinato di 30 giorni ciascuno $ 10.000con il tasso attuale del 118%, ritorna una volta scaduto il termine 10969,86 pesos. Cioè, $ 10.000 di capitale iniziale più $ 100.000969,86 di interessi. Su base annua vengono restituiti dodici periodi fissi consecutivi in ​​cui capitale e interessi vengono ogni volta reinvestiti $ 30.367,88 Dopo 360 giorni (supponendo che il prezzo sia rimasto stabile per quel periodo).

Archivio Immagini – pedoni, camminare, davanti, facciata, di, il, banca centrale, di, argentina, in, buenos aires. Fotografia: Agustin Markarian/Reuters

a tempo determinato di 30 giorni ciascuno $ 50.000con il tasso attuale del 118%, ritorna una volta scaduto il termine 54.849,32 pesos. Questo è $ 50.000 di capitale iniziale più $ 100.0004.849,32 di interessi. In termini di termini annuali, dodici periodi fissi consecutivi in ​​cui il capitale e gli interessi vengono reinvestiti ogni volta, restituisce $ 151.839,39 dopo 360 giorni (supponendo che il tasso rimanga costante).

Allo stesso modo, se il capitale iniziale $ 100.00030 giorni dopo il collocamento, si otterrà il risultato 109.698,63 pesos. In un anno, reinvestendo sia il capitale che gli interessi ogni mese, il risultato sarà 303.678,78 pesos.

D’altra parte, se il capitale iniziale $ 1.000.00030 giorni dopo il collocamento, si otterrà il risultato 1.096.986,30 pesos. In un anno, reinvestindo sia il capitale che gli interessi ogni mese, il risultato sarebbe di 3.036.787,84 pesos, con l’aggiunta di capitale e interessi.

Potresti essere interessato: Giornata dei bambini: consigli di alfabetizzazione finanziaria per i bambini piccoli a casa

Continuare a leggere:

“Mili Earthquake”: JPMorgan ha alzato le previsioni sull’inflazione per l’Argentina dopo le elezioni

Dopo trattative tese, PASS e svalutazione monetaria, Massa arriva a Washington per incontrare il FMI

Imprenditori e consulenti economici prevedono una recessione più profonda dopo la svalutazione