Banca spagnola, tra il dottor Jekyll e il signor Hyde: dà il 5% di interessi sui conti ma con depositi

Dal luglio dello scorso anno, la Banca centrale europea ha fatto un’inversione a U nella sua politica monetaria e ha iniziato ad alzare i tassi di interesse fino a fissare il tasso monetario a 4,25% Per contrastare l’inflazione, le banche spagnole appaiono a doppia faccia Quando si remunerano i risparmiatori privati.

la sua faccia Signor Hyde E lo ha portato – male – a Salta gli interessi sui depositi in un periodo specificato fino all’inserimento Cabine di coda dall’area dell’euro. Dà un rendimento medio 2,22% contro il 2,73% fornito dalla media dell’Eurozona. mentre la sua faccia Dottor Jekyll Viene tradotto in un file Aumentare gli interessi sui conti Risparmi, che già danno rendimenti fino a 5,12%.

Per ora, tutto indica che le grandi banche continueranno a farlo Stesso scenario Fino alla fine dell’anno: i rendimenti dei depositi non aumenteranno, come annunciato dai funzionari, perché hanno molta liquidità. Tuttavia, non escludono di migliorare la redditività dei conti su cui si sono concentrati Attira nuovi clienti più connesso.

In questo scenario, i depositi spagnoli sono offerti al meglio dalle banche di piccole e medie dimensioni, con pibank Gli interessi conducono in termini di un anno, che addebita a TAEG 3,34%.. Per questo non richiede un importo minimo o massimo di risparmio, paga interessi trimestrali e consente la cancellazione totale e parziale, sì, si applica una penale.

Inoltre, oltre il 3%, viene rimborsato un acconto Banka 12 marzo Avantiocon TAEG 3,30%., rivolgendosi a nuovi clienti dell’entità. Richiede una tassa minima di € 10.000 e consente depositi fino a € 1 milione. I resi vengono pagati alla scadenza del termine, non possono essere rinnovati e la scadenza del contratto è il 31 ottobre.

Il terzo più redditizio è il deposito Sinycon Plus 12 mesi da EBN Bancocon interesse TAEG 3,20%. risparmio di 10.000 euro. Chi vuole assumerlo si sbrighi, ha tempo fino al 31 agosto.

Le banche concentrano i loro sforzi nel dare i migliori interessi ai piccoli risparmiatori attraverso conti prepagati, che fungono da Reclamo Attrarre clienti di qualità che si contrae con altri prodotti che ne migliorano i margini.

Chi paga di più è Benvenuto Conto di Risparmio con busta paga openbankche dà interesse TAEG 5,12%. Per i primi 12 mesi e poi lo 0,2% in più 75 euro in più Se il contratto è stipulato per un importo di almeno 5.000 euro. È online al cento per cento e non ha commissioni. Naturalmente, è solo per i nuovi clienti.

Un altro dei più redditizi è Conto stipendio CaixaBank con 5% di interesse durante i primi due anni. Non ha commissioni e offre carte di debito e di credito gratuite. Per farlo richiede un reddito superiore a 2.500 euro, una residenza compresa tra i 24 e i 48 mesi, addebito diretto di tre scontrini e tre pagamenti con carta. Chi preferisce i regali agli interessi può optare per la TV da 50 pollici di LG.

IL Conto stipendio Bankinter dà lo stesso rendimento 5% Il primo anno ma il secondo scende al 2%. Detto questo, il provider può guadagnare fino a € 680 nei primi due anni. Non ha commissioni e offre una carta di debito senza spese di emissione o mantenimento con la quale puoi prelevare denaro da 17.000 bancomat.

Appartiene anche al club del 5%. Unicaja account PlayStation. Questo vantaggio è offerto per due anni, ma solo per un risparmio massimo di € 2.000. Non ha commissioni e dà una carta di debito gratuita.

Lo stesso vantaggio è dato Conto Vamos da Ibercaja, 5% il primo anno e il 3% il secondo. Per fare questo, richiede un reddito di almeno 1.400 euro e un versamento diretto in busta paga,

Prima di scegliere un account a pagamento, gli esperti raccomandano di valutare una serie di fattori come interesse da ogni spettacolo e condizione Dove si pagano gli interessi.

È anche importante analizzare se si tratta o meno di un account Commissioni tariffarie Per i servizi più popolari o se È necessario un contattoCome la liquidazione del reddito o la contrattazione per altri prodotti dell’entità. Stefania GonzálezKelisto, l’oratore finanziario personale comparativo.

Inoltre efficacia dei costi, Il vantaggio principale di contrarre un account a pagamento è che il suo proprietario lo possiede sempre Trattare con i soldi Accumulato in esso a differenza di quanto accade con molti depositi che non consentono la cancellazione anticipata.

Hanno anche degli svantaggi, uno dei quali è il loro “solitamente pagato”. cadere drammaticamente Dopo i primi mesi e le tasse da pagare per gli interessi percepiti», avverte Gonzalez.

