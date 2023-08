Modifiche al servizio del piano MTA per i treni N e R – NBC New York (47)

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) ha annunciato martedì che i miglioramenti del servizio della metropolitana raggiungeranno le linee N e R nei giorni feriali a partire da lunedì 28 agosto.

I clienti godranno di tempi di attesa più brevi con i treni che arrivano ogni otto minuti anziché ogni 10 minuti tra le 10:00 e le 16:00 dal lunedì al venerdì.

Questi miglioramenti del servizio sono resi possibili da un finanziamento di 35 milioni di dollari incluso nel budget dello Stato di New York per l’anno fiscale 2024 e si prevede che andranno a beneficio dei 180.000 clienti che viaggiano sulle linee N e R a mezzogiorno durante la settimana.

New York City Transit risponde direttamente ai sondaggi di “”Numero di clienti”” Che includeva costantemente i commenti dei passeggeri che chiedevano tempi di attesa più brevi lungo le linee N e R con tassi di soddisfazione inferiori alla media a livello di sistema. I clienti hanno anche riferito nei sondaggi che è più probabile che continuino a utilizzare il sistema metropolitano se i loro tempi di attesa sono ridotti.

“I clienti sulle linee N e R ci hanno detto forte e chiaro nei sondaggi che un servizio più frequente nei giorni feriali migliorerebbe la loro soddisfazione, e sono felice di dire che lo facciamo”, ha affermato il presidente di City Transit. New York, Richard Davey. “Con finanziamenti storici garantiti dal bilancio statale, siamo in grado di fornire un servizio di mezzogiorno più frequente e affidabile a centinaia di migliaia di clienti nel Queens, Brooklyn e Manhattan, rendendo la metropolitana un’opzione più veloce per spostarsi a New York City.

Queste aggiunte di servizio seguono i precedenti aumenti del servizio sulle linee G, J e M iniziati il ​​2 luglio, con treni che arrivano ogni 8-10 minuti nei fine settimana invece che 10-12 minuti. Lunedì 7 agosto, i treni C hanno iniziato a circolare ogni otto minuti anziché 10 minuti nei giorni feriali. Sabato 12 agosto, i treni 1 e 6 hanno iniziato a circolare ogni sei minuti nei fine settimana, invece che ogni otto minuti.

Un aumento del servizio nei giorni feriali sulle linee B, D, J e M è previsto per luglio 2024. L’aumento del servizio vedrà l’arrivo di treni ogni otto minuti. Inoltre, il servizio verrà aggiunto alle linee 3 e 5 nei fine settimana, con treni in arrivo ogni 10 minuti.

“I sondaggi sui clienti indicano che i motociclisti desiderano un servizio più frequente e affidabile in ogni momento della giornata e stiamo ascoltando e rispondendo direttamente a tale feedback”, ha affermato MTA Shaniva Riara, direttore ad interim del servizio clienti. “Mentre continuiamo a espandere questo sforzo e aumentare il servizio a 24 ore al giorno e a più linee, più clienti potranno godere di un servizio migliore”.