Due titoli di energia rinnovabile a Wall Street stanno salendo del 100%.

IL volontà sociale e politica Guidano un Una svolta globale verso le energie rinnovabili. Ciò che gli investitori vedono anche come un’opportunità di investimento come Morgan Stanley quei punti 2 società con un trend rialzista del 100%.secondo TipRank su Yahoo Finanza: Yanbu E Sunnov Energy Intl.

Andrew Percoco di Morgan Stanley lo pensa L’opportunità nell’energia pulita è enorme. L’analista ha ragione “edificio” Energie rinnovabili e selezionate due lavori che mostrano un Probabilità di rialzo del 100% o superiore. Percoco non è solo nella sua posizione rialzista su questi titoli, secondo Consenso degli analistientrambi si qualificano anche come Acquisti forti.

Yanbu

Yanbu È un divertente business di energia pulita che riunisce Energia rinnovabile e accumulo di energia di intelligenza artificiale. Stem offre una gamma di prodotti da Sistemi di batterie intelligenti e una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per migliorare le connessioni tra la generazione di energia in loco, l’alimentazione di rete e l’energia immagazzinata. I clienti dell’azienda possono usufruire del sistema e Potenziale risparmio del 10-30% sulle bollette energetiche.

IL Piattaforma Atena del fusto è considerato Il sistema più utilizzato nella sua classe. L’intelligenza artificiale è stata “addestrata” fino in fondo Decine di milioni di ore di funzionamento, rendendolo il programma più efficace nel suo genere. La piattaforma dello stelo è Disponibile in tutto il mondo, la presenza dell’azienda si estende in 75 giurisdizioni a livello globalee Athena è in uso con Oltre 200.000 siti solari, che gestiscono oltre 25 GW di risorse solari. Stem lo apprezza per lui Il mercato indirizzabile potrebbe crescere fino a $ 1,2 trilioni entro il 2050.

Stem mostra già il file forte crescitae dentro 2022 La società ha registrato un totale di $ 363 milioni di entrate, in crescita del 186% su base annua, un record per l’azienda. A livello trimestraleIL La linea superiore dell’azienda di $ 156 milioni è aumentata del 194% anno su anno. comunque, il Analisti di mercato Avevano Attesi 166 milioni di dollari In entrate per il trimestre, e Guida per l’intero anno 2023, fissata tra $ 550 milioni e $ 650 milioniera sotto Previsione di consenso di 647 milioni di dollari A metà strada.

Possiede azioni di Stem In calo del 51% negli ultimi 12 mesiMa questo non ha dissuaso Percoco che scrive: “Continuiamo a vedere una strategia STEM incentrata sul software come un modo favorevole per giocare nel mercato dello stoccaggio di energia a lungo termine e un motore di crescita a lungo termine che è ampiamente sottovalutato. % di sconto per i colleghi di accumulo di energia… siamo Consideriamo STEM come uno dei principali beneficiari dell’ottimizzazione della catena di fornitura delle batterie e vediamo un’interessante opportunità di vendita incrociata tra la nostra attività di accumulo legacy e l’attività di monitoraggio solare… “

Questi commenti supportano Valutazione sovrappeso (nessun acquisto) delle azioni di Percoco di Stem, e la sua Obiettivo di prezzo $ 12 significa solido La probabilità di rialzo per un anno è del 103%.

L’opinione di Morgan Stanley non è l’unica opinione positiva su Stem. L’azienda ha 8 recenti valutazioni degli analisti di Wall Street, inclusi 7 acquisti e 1 attesaper una valutazione di consenso di Affare solido. In generale, l’attuale prezzo di negoziazione è di $ 5,91 e L’obiettivo di prezzo medio è di $ 13,63 indicare un vantaggio 131% Per lavorare nei prossimi 12 mesi.

Yanbu Martedì si è chiuso a $ 5,46, ancora al di sotto del recente gap ribassista, e incrociare la media mobile a 70 periodi al di sotto della media mobile a 200 periodi ci darebbe un segnale ribassista.

Solarnova Energy

Solarnova Energy È uno dei Pionieri nel campo dell’energia solare. Le operazioni di Sunnova comprendono tutti gli aspetti del processo di installazione solare, Dall’installazione dei pannelli del tetto al cablaggio dei sistemi di alimentazione domestici alle batterie di accumulo di energia. L’azienda fornisce anche Servizi di supporto completo per i tuoi prodotti, offrendo riparazioni, modifiche e sostituzione di parti quando necessario. Sunnova fornisce anche Assistenza finanziaria e assicurativa ai tuoi clienti.

La presenza di Sunnova si estende 40 stati degli Stati Uniti E l’azienda ha Oltre 279.400 clienti attivi registrati. L’azienda serve i propri clienti attraverso a Ampia rete di rivenditori, sub-commercianti e costruttoriche sta attualmente aggiungendo Più di 1.100 fornitori. dentro ultimo trimestre del 2022E Aggiunta di 33.000 nuovi clienticulminata in Guadagno 87.000 in tutto l’anno. L’azienda è in attesa Continua ad aggiungere clienti nel 2023 e aspetta Tra 115.000 e 125.000 aggiunte per l’anno.

Nel suo quarto trimestre ’22 e nei risultati finanziari dell’intero anno, Sunnova ha registrato una forte crescita su base annua. accedere È passato da $ 65 milioni a $ 195,6 milioni, un aumento del 200%.e anche questo può ridurre la forza dei guadagni, poiché Top Line ha superato le aspettative di oltre 55 milioni di dollari. Lui Utile trimestrale per azione registrato A Perdita netta di 18 centesimima quella perdita netta di 26 centesimi è stata migliore della perdita prevista di EPS di 44 centesimi.

Il percoco ama ricompensa del rischio Attualmente offerto da azioni Sunnova, anche se riconosciuto La possibilità di volatilità.

“Ci piace l’esposizione di Sunnova a mercato a bassa penetrazione (4% delle famiglie statunitensi), Con forti prospettive di crescita a lungo termine. Esistono diversi rischi a breve termine, tra cui un possibile rallentamento prolungato della domanda a causa di cambiamenti politici in California e l’esposizione a un ambiente finanziario potenzialmente volatile, che potrebbe pesare sul titolo. Tuttavia, la consideriamo un’interessante opportunità di acquisto per coloro che sono disposti ad accettare la volatilità a breve termine poiché le azioni vengono scambiate a un prezzo inferiore al loro attuale valore patrimoniale”.

A tal fine, Percoco assegna azioni Sunnova A Valutazione sovrappeso (nessun acquisto) e un Prezzo indicativo di $ 35 Per fare riferimento a A 126% di possibilità di salire per il prossimo anno.

In generale, l’energia pulita è diventata un settore di investimento standard e Numero di commenti 12 Analisti di Sunnova che favorire gli acquisti rispetto alla sospensione in un rapporto di 10 a 2, lo riflettono. un lavoro ‘un affare’ Quando Obiettivo di prezzo medio di $ 33,08il che suggerisce a Potenziale di profitto del 114%. Dall’attuale prezzo di negoziazione di $ 15,48.

Sunnov Energy Intl Martedì ha chiuso a $ 15,50 e la media mobile a 70 periodi era al di sopra delle ultime candele.