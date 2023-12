Inditex, punta a un altro trimestre record nonostante il rallentamento e i tassi di cambio

Per Inditex, un rallentamento significa di nuovo una crescita a doppia cifra. È questa una delle previsioni degli analisti sui risultati trimestrali del colosso galiziano mercoledì prossimo, che, secondo il consenso del mercato, saranno ancora una volta un record. La moneta sarà, ancora una volta, l’unica pietra nella scarpa della collezione.

Inditex ha realizzato dieci trimestri di crescita a doppia cifraQuesto dopo che le sue vendite sono aumentate del 14% tra maggio e luglio. Nel semestre cumulativo, la società ha aumentato i propri ricavi del 13,5% (16,6% al netto dell’impatto dei tassi di cambio).

Ciò coincide con i risultati del secondo trimestre La società ha annunciato che lo slancio si era leggermente attenuato all’inizio del terzo periodoCon una crescita del tasso di cambio costante del 14% dal 1° agosto all’11 settembre.

Inditex crescerà ancora a doppia cifra nel terzo trimestre, anche se la moneta scalfirà punti di crescita

I dati contrastano con i progressi compiuti da altri colossi internazionali come H&M o Fast Retailing, che hanno indicato un forte rallentamento nel mese di settembre, gravato, in gran parte, dalle temperature insolitamente calde all’inizio della stagione autunnale e invernale.

Per il terzo trimestre, analisti come Santander prevedono una “crescita organica sostenuta dei ricavi”, con una crescita del 13,3% a tassi di cambio costanti. Fatta eccezione per il contributo “trascurabile” della superficie netta e dei prezzi, si prevede anche un aumento superiore al 10%.“, che emerge ancora una volta in un contesto settoriale molto più moderato.”

La moneta, che ha già assorbito diversi punti di crescita nel primo semestre, riuscirà nuovamente a cancellare parte dell’aumento nel terzo trimestre. “Ci aspettiamo un forte ritiro a causa dell’ampio apprezzamento dell’euro su base annua”.“Dice Santander

Nel primo trimestre, la valuta è costata al gruppo 3,1 punti di crescita e le previsioni per l’anno fiscale 2023 erano per un impatto del 3,5%.

Concorrenti come H&M o Fast Retailing hanno subito un notevole rallentamento a settembre a causa delle condizioni meteorologiche

Il consenso di Bloomberg Si prevede una crescita più moderata delle vendite dell’8% a 8.866 milioni di euro e un aumento degli utili del 15% a 1.543 milioni di euro.

“Inditex continua a sovraperformare e a guadagnare quote di mercato, ampliando il divario con i suoi concorrenti grazie alla differenziazione dei prodotti e all’esperienza del negozio”, osserva Morgan Stanley.

La domanda è fino a che punto questo potere può estendersi nel tempo: “Proprio ora, La chiave è stata il miglioramento continuo dei profitti “Il consumo discrezionale sta attraversando un periodo difficile”, sottolinea Jeffries.