Questa è l’alleanza con MasterCard per utilizzare Wallet

Samsung Wallet ha sostituito Samsung Pay l’anno scorso diventando uno dei modi migliori per pagare con il tuo cellulare, soprattutto con il Samsung Galaxy. Ora Samsung Electronics Iberia e MasterCard hanno annunciato la loro collaborazione Con il nuovo programma MasterCard: Wallet Express.

Lo scopo di questo servizio è quello di fornire alle banche e agli emittenti di carte… Un modo veloce e vantaggioso per ampliare la tua offerta Dei portafogli digitali. Cioè, nel momento in cui l’emittente integrerà Wallet Express, sarà in grado di offrire Samsung Wallet ai suoi utenti.

Un esempio del suo utilizzo sarebbe Usa qualsiasi orologio Samsung per pagare In qualsiasi esercizio commerciale. Tej Dosanjh, Vice Presidente di Samsung Electronics Europe, sottolinea che questa unione con Wallet Express di MasterCard fornirà agli utenti una maggiore flessibilità per effettuare pagamenti ovunque ne abbiano bisogno.

Pagamenti a ore

Valerie Novak, vicepresidente esecutivo di prodotti e innovazione presso MasterCard Europe, ha condiviso Orgoglioso di avere Samsung in Wallet Express Pertanto gli utenti possono effettuare pagamenti utilizzando dispositivi mobili Galaxy e dispositivi indossabili.

In poco più di un anno, Samsung Wallet si è evoluto in un portafoglio digitale a tutti gli effetti che ti consente di trasportare i tuoi effetti personali Chiavi digitali, carte d’imbarco e identificazione E molti altri su dispositivi mobili. Semplifica molti aspetti della vita quotidiana per migliaia di persone in Spagna, quindi aderire ora a Wallet Express consentirà agli utenti Galaxy di avvicinarsi a nuove esperienze di pagamento.

Per quanto riguarda il ruolo di MasterCard in questa alleanza, ne sarà responsabile Abilita l’emittente partecipante per i portafogli idonei MasterCard Digital Enablement Service (MDES) in vari paesi dell’UE, inclusa la Spagna, in modo che non sia nemmeno necessario creare progetti per integrare i portafogli nei portafogli target.

Che significa Il consumo di risorse sarà evitato Per integrare quanto sopra, qualsiasi azienda in Spagna può quindi avere accesso all’utilizzo di questa soluzione digitale sempre più utilizzata. Carta di credito MasterCard Condividi questo collegamento Scopri di più su Wallet Express. Novità in linea con il portafoglio digitale europeo che sarà una realtà per ogni cittadino dell’UE, come Google Wallet, un’altra soluzione simile a Samsung Wallet.

