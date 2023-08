Il Messico perde contro il Montenegro alla prima apparizione alla Coppa del mondo di basket FIBA ​​2023

AspenLettura: 3 minuti.

Omar Quintero ammette che Montenegro e Lituania sono forti ma possono essere sconfitte L’allenatore della squadra di basket messicana ha parlato poche ore dopo il suo debutto ai Mondiali FIBA.

I Warriors 12 sono caduti all’esordio e sono stati costretti a battere la favorita Lituania per non dire addio alla Coppa del Mondo FIBA ​​2023

Messico Ha subito una clamorosa sconfitta per 71-91 la Montagna Nera Alla sua prima apparizione Coppa del Mondo FIBA ​​2023. I 12 Warriors hanno combattuto solo il primo quarto contro la squadra europea, ma la stella dei Chicago Bulls, Nikola Vucevich Ha guidato il suo paese con 27 punti, per ottenere una grande vittoria alla ricerca di raggiungere il secondo turno.

fisico Ha aggiunto 10 rimbalzi alla sua prestazione per firmare una doppia doppia. Francisco Cruz è stato il miglior marcatore MessicoCon 16 punti, tre rimbalzi e sei assist.

Il punteggio è stabilito la Montagna Nera In primis il quarto girone, che concluderà la sua prima giornata più tardi con il duello tra Lituania ed Egitto.

Il Messico ha subito una clamorosa sconfitta contro il Montenegro, mettendo a rischio le sue aspirazioni alla Coppa del Mondo di basket FIBA ​​2023. Autorità Palestinese

Messico non può che seguire la Montagna Nera In un primo quarto in cui Paint eccelle e approfitta della sconfitta europea per segnare sette punti. “Paco” Cruz e Fabian James si sono uniti per 14 punti e hanno aiutato i Guerreros-12 a raggiungere il secondo tempo, in parità sul 19-19.

I Balcani hanno faticato a trovare spazi e il loro attacco è fallito Nikola VucevichChi ha segnato 10 punti scommettendo su un tiro dalla distanza corta.

la Montagna Nera Ha aggiustato la sua difesa nel secondo quarto e ha scommesso di dare priorità al suo posto, che ha aggiunto 17 punti, sette dei quali sono stati ottenuti da Bojan Doblevic, autore di due triplette.

La nazionale montenegrina è stata più rapida in contropiede e ha approfittato dell’altezza dei suoi giocatori in difesa per asciugare Cruz e Jaimes, che hanno smesso di attaccare l’attacco messicano, per avanzare 48-39 nel primo tempo.

Nel terzo quarto i messicani provano a rientrare in partita giocando offensivamente nell’area, ma i contropiedi di la Montagna Nera E i sei punti di Petar Popovic hanno portato gli Europei sul 68-58 negli ultimi dieci minuti.

Cruz e Stoll segnano quattro punti a testa, ma il Messico non sa come contrastare la superiorità fisica del Montenegro.

L’ultimo periodo è stato una procedura per la Montagna NeraMentre Messico Ed è stato lui il peggior contributo offensivo della partita, con soli 13 punti in 10 minuti del quarto periodo.

Messico E adesso domenica si giocherà il suo passaggio diretto alla fase finale Lituaniauno dei preferiti del gruppo, mentre la Montagna Nera Ciò potrà essere confermato nel prossimo turno se batteranno l’Egitto.